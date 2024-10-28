bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 14:52

Published 28 октября, 14:52

Modified 28 октября, 14:54

Updated 28 октября, 14:54

Суд назначил наказание командиру ВСУ, отдававшему приказы об ударах по Белгороду

Суд назначил наказание командиру ВСУ, отдававшему приказы об ударах по Белгороду

28 октября 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney
Ещё одного украинского военного, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгороду, заочно приговорили к пожизненному лишению свободы. Он также должен будет выплатить 1,3 млрд рублей за нанесённый Минобороны ущерб. Подробности выяснили журналисты ТАСС.

Командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Фёдора Ярошевича* заочно приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Военный в 2022 году отдавал приказы о нанесении ракетных ударов «Точкой-У» по Белгородской области. Всего его признали виновным в совершении трёх преступлений.

Кроме того, Второй Западный окружной военный суд удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ на сумму более 1,3 млрд рублей нанесённого ущерба.

* внесён в список террористов и экстремистов

Напомним, что ранее осудили ещё одного украинского военного за удары по Белгороду: Дмитрия Храпача заочно приговорили к пожизненному лишению свободы, однако его защита решила обжаловать приговор.

Кто давал приказы бить «Точкой-У» по Белгородской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Названо имя того, кто давал приказы на ракетные удары по Белгородской областиХрапача просят заочно приговорить к пожизненному за обстрелы Белгородской областиВоенный ВСУ, по чьей вине погибли белгородцы, нанёс Минобороны РФ ущерб в 4,6 млн
#Александра Склярова#Белгородская область#Уголовное наказание#Наказание#Белгород#Атака ВСУ#Украинский террор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика