Суд назначил наказание командиру ВСУ, отдававшему приказы об ударах по Белгороду

Posted 28 октября, 14:52
Published 28 октября, 14:52
Modified 28 октября, 14:54
Updated 28 октября, 14:54
Командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Фёдора Ярошевича* заочно приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Военный в 2022 году отдавал приказы о нанесении ракетных ударов «Точкой-У» по Белгородской области. Всего его признали виновным в совершении трёх преступлений.
Кроме того, Второй Западный окружной военный суд удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ на сумму более 1,3 млрд рублей нанесённого ущерба.
* внесён в список террористов и экстремистов
Напомним, что ранее осудили ещё одного украинского военного за удары по Белгороду: Дмитрия Храпача заочно приговорили к пожизненному лишению свободы, однако его защита решила обжаловать приговор.