Суд назначил наказание командиру ВСУ, отдававшему приказы об ударах по Белгороду

Ещё одного украинского военного, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгороду, заочно приговорили к пожизненному лишению свободы. Он также должен будет выплатить 1,3 млрд рублей за нанесённый Минобороны ущерб. Подробности выяснили журналисты ТАСС.

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