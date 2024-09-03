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Украинского командира просят наказать за обстрелы Белгородской области

Храпача просят заочно приговорить к пожизненному за обстрелы Белгородской области

3 сентября 2024, 13:43
Фото: 1MI
Украинского командира просят наказать за обстрелы Белгородской области
Командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ обвиняют в организации четырёх преступлений террористической направленности. Представитель Генпрокуратуры РФ запросил для него пожизненный срок, пишет ТАСС.
Сюжет
Обстрел

Полковника Дмитрия Храпача, командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ, просят заочно приговорить к пожизненному лишению свободы. Такое требование выдвинул представитель Генпрокуратуры РФ.

Храпача обвиняют в организации четырёх преступлений террористической направленности. По версии следствия, он отдавал приказы о ракетных обстрелах Белгородской области.

Ранее сообщалось, что эти преступления, помимо гибели мирных жителей, привели к нанесению ущерба Минобороны и гражданским объектами на 4,6 млн рублей.

Военный ВСУ, по чьей вине погибли белгородцы, нанёс Минобороны РФ ущерб в 4,6 млн
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