Храпача просят заочно приговорить к пожизненному за обстрелы Белгородской области

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Полковника Дмитрия Храпача, командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ, просят заочно приговорить к пожизненному лишению свободы. Такое требование выдвинул представитель Генпрокуратуры РФ.
Храпача обвиняют в организации четырёх преступлений террористической направленности. По версии следствия, он отдавал приказы о ракетных обстрелах Белгородской области.
Ранее сообщалось, что эти преступления, помимо гибели мирных жителей, привели к нанесению ущерба Минобороны и гражданским объектами на 4,6 млн рублей.