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Posted 28 октября, 07:45

Published 28 октября, 07:45

Modified 28 октября, 07:47

Updated 28 октября, 07:47

Закрывающая выбитое окно фанера

Место обстрела охраняют дети? В белгородском приграничье заметили трогательную фанеру

28 октября 2024, 07:45
Фото: «Шо Шебекино»
Закрывающая выбитое окно фанера

Белгородцы закрыли пострадавшее при обстреле окно фанерой с изображением детей

После обстрела Шебекино в одном из МКД закрыли пострадавшее окно фанерой, на которой нарисовали двух выглядывающих из-за углов малышей. Фотографии с места опубликовали в Telegram-канале «Шо Шебекино»

ВСУ продолжают обстреливать Шебекинский округ. Накануне в результате очередной атаки пострадал многоквартирный дом: в нескольких окнах выбило стёкла.

Спустя время на месте одного повреждённого окна появилась фанера, на которой нарисовали нескольких маленьких ребят. Фотографии очевидцы разместили в социальных сетях.

Закрывающая выбитое окно фанераЗакрывающая выбитое окно фанера
Закрывающая выбитое окно фанераЗакрывающая выбитое окно фанера
Закрывающая выбитое окно фанера. Фото: «Белгород — это интересно»

Напомним, что в последний раз Шебекино подверглось атаке ВСУ 26 октября. Тогда повреждения также получил один многоквартирный дом: в нём пострадали балконы, окна, кровля и фасады. Однако был ли это тот же МКД, на котором позже установили фанеры, неизвестно.

ВСУ атаковали дроном ещё один жилой дом в Шебекино
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#Александра Склярова#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Восстановление#Разрушения#Обстрелы
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