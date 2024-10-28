Место обстрела охраняют дети? В белгородском приграничье заметили трогательную фанеру

Posted 28 октября, 07:45
Published 28 октября, 07:45
Modified 28 октября, 07:47
Updated 28 октября, 07:47
ВСУ продолжают обстреливать Шебекинский округ. Накануне в результате очередной атаки пострадал многоквартирный дом: в нескольких окнах выбило стёкла.
Спустя время на месте одного повреждённого окна появилась фанера, на которой нарисовали нескольких маленьких ребят. Фотографии очевидцы разместили в социальных сетях.
Напомним, что в последний раз Шебекино подверглось атаке ВСУ 26 октября. Тогда повреждения также получил один многоквартирный дом: в нём пострадали балконы, окна, кровля и фасады. Однако был ли это тот же МКД, на котором позже установили фанеры, неизвестно.