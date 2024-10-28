Место обстрела охраняют дети? В белгородском приграничье заметили трогательную фанеру

Напомним, что в последний раз Шебекино подверглось атаке ВСУ 26 октября. Тогда повреждения также получил один многоквартирный дом: в нём пострадали балконы, окна, кровля и фасады. Однако был ли это тот же МКД, на котором позже установили фанеры, неизвестно.