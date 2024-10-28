bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 13:14

Published 28 октября, 13:14

Modified 28 октября, 13:16

Updated 28 октября, 13:16

Фото с заседания правительства

Гладков поручил уделить особое внимание развитию электротранспорта в регионе

28 октября 2024, 13:14
Фото: областное правительство
Фото с заседания правительства
Сюжет
Хорошие новости
На эти нужды в следующем году выделили более 50 млн рублей. На предоставленные денежные средства установят новые электрозарядные станции, а также переоборудуют автомобили. Подробности сообщили в региональном правительстве.

В понедельник, 28 октября, правительство Белгородской области обсудило развитие рынка газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта. В ходе обсуждения глава региона Вячеслав Гладков отметил, что этой сфере необходимо уделить больше внимания.

В ближайшие три года в области могут установить 11 электрозарядных станций, а также переоборудовать более 500 единиц транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. Всего на эти нужды планируют выделить 53,5 млн рублей.

«Наша задача — обеспечить удобный, надёжный и комфортный транспорт для жителей. В том числе обеспечить потребности в инфраструктуре для электрического транспорта», — дополнил Вячеслав Гладков.

Отметим, что в 2024 году в регионе удалось модернизировать 11 заправочных станций и переоборудовать 709 единиц транспорта.

Замгубернатора рассказал, при каких условиях электротранспорт снова будет в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Троллейбусы могут вернуть в Белгород? Это предложение рассмотрит минтрансБелгород может войти в программу развития общественного электротранспортаСтудентка из Старого Оскола выиграла миллион на нейросеть для электротранспорта
#Александра Склярова#Белгородская область#Транспорт#Инфраструктура#Транспортная инфраструктура#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости#Электрозарядные станции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика