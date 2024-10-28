Гладков поручил уделить особое внимание развитию электротранспорта в регионе

Posted 28 октября, 13:14
Published 28 октября, 13:14
Modified 28 октября, 13:16
Updated 28 октября, 13:16
В понедельник, 28 октября, правительство Белгородской области обсудило развитие рынка газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта. В ходе обсуждения глава региона Вячеслав Гладков отметил, что этой сфере необходимо уделить больше внимания.
В ближайшие три года в области могут установить 11 электрозарядных станций, а также переоборудовать более 500 единиц транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. Всего на эти нужды планируют выделить 53,5 млн рублей.
«Наша задача — обеспечить удобный, надёжный и комфортный транспорт для жителей. В том числе обеспечить потребности в инфраструктуре для электрического транспорта», — дополнил Вячеслав Гладков.
Отметим, что в 2024 году в регионе удалось модернизировать 11 заправочных станций и переоборудовать 709 единиц транспорта.