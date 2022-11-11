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Студентка из Старого Оскола выиграла миллион на нейросеть для электротранспорта

11 ноября 14:18
Фото: https://vk.com/nastyaung
Студентка БГТУ им. В. Г. Шухова из Старого Оскола Анастасия Юнг разработала нейросеть, позволяющую адаптировать городскую среду под участников дорожного движения, которые управляют электросамокатами, гироскутерами, электрическими самобалансирующими транспортными средствами, сообщает «Осколсити».

По задумке молодого архитектора дорожной среды, при появлении таких объектов на магистралях будет включаться отдельное светофорное регулирование. Система обнаружения средств индивидуальной мобильности принесла девушке миллион рублей федеральных средств не сразу.

Дважды студентка подавала заявку на участие в конкурсе «Студенческий стартап» по федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства». Помимо гранта, победители конкурса претендуют ещё и на академический отпуск. Его они могут потратить на развитие бизнеса, пишет источник «Осколсити».

#Татьяна Панарина#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Белгородская область#Анастасия Юнг#Нейросеть
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