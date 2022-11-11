Студентка из Старого Оскола выиграла миллион на нейросеть для электротранспорта

По задумке молодого архитектора дорожной среды, при появлении таких объектов на магистралях будет включаться отдельное светофорное регулирование. Система обнаружения средств индивидуальной мобильности принесла девушке миллион рублей федеральных средств не сразу.
Дважды студентка подавала заявку на участие в конкурсе «Студенческий стартап» по федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства». Помимо гранта, победители конкурса претендуют ещё и на академический отпуск. Его они могут потратить на развитие бизнеса, пишет источник «Осколсити».