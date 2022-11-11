Студентка из Старого Оскола выиграла миллион на нейросеть для электротранспорта

Дважды студентка подавала заявку на участие в конкурсе «Студенческий стартап» по федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства». Помимо гранта, победители конкурса претендуют ещё и на академический отпуск. Его они могут потратить на развитие бизнеса, пишет источник «Осколсити».