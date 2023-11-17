Троллейбусы могут вернуть в Белгород? Это предложение рассмотрит минтранс

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
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Updated Сегодня, 13:00
Белгородские власти рассмотрят возможность восстановления движения электротранспорта в Белгороде. Об этих планах на заседании Совета общественности при минтрансе региона рассказал глава ведомства Сергей Евтушенко.
Ранее Евтушенко неоднократно говорил о возможности вернуть троллейбусы в областной центр. Власти готовы к восстановлению работы электротранспорта, но для этого потребуется государственная поддержка, пишет издание.
Министр на заседании рассказал, что пока рассматриваются варианты участия региона в госпрограммах по развитию городского электротранспорта. Например, с прошлого года российские регионы могут получить субсидии по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Однако говорить об окончательном выборе ещё нельзя, пояснил Сергей Евтушенко. На сегодняшний день минтрансу неизвестны точные условия участия в программе, а также выгодна ли она для региона.
Необходимо понимать, в какой форме, на каких условиях будет происходить финансирование программы — безвозмездное федеральное, или на условиях софинансирования регионом, или льготного лизинга.
Сергей Евтушенко, глава белгородского минтранса
Средства Белгороду требуются для восстановления контактной сети, закупки новых троллейбусов. Чиновники рассматривают предложения от производителей.
Троллейбусы с увеличенным автономным ходом или электробусы с динамической зарядкой могут ходить по контактной сети и вне её, используя накопленный заряд. Ездить троллейбусы, предположительно, могли бы по маршруту от аэропорта до ж/д вокзала, заезжая и на улицу Щорса. Участок от аэропорта до УСК Хоркиной можно было бы проезжать по контактной сети, а по Харгоре — на автономном ходу. Также необходимо провести капремонт контактной сети, обустроить две тяговые подстанции и зарядные станции.
Использовать старое депо больше не получится, поэтому предлагается сделать базу в районе промпарка в Северном. Обучить водителей при необходимости можно и в другом городе, считают чиновники.
Предложение минтранса члены Общественного совета оценили по-разному.
30 июня 2022 года троллейбусы в Белгороде отправились в свой последний рейс. С 1 июля прошлого года на троллейбусные маршруты выехали автобусы. Водителям троллейбусов тогда вручили благодарственные письма за их труд и позвали работать в ЕТК.