Троллейбусы могут вернуть в Белгород? Это предложение рассмотрит минтранс

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом или электробусы с динамической зарядкой могут ходить по контактной сети и вне её, используя накопленный заряд. Ездить троллейбусы, предположительно, могли бы по маршруту от аэропорта до ж/д вокзала, заезжая и на улицу Щорса. Участок от аэропорта до УСК Хоркиной можно было бы проезжать по контактной сети, а по Харгоре — на автономном ходу. Также необходимо провести капремонт контактной сети, обустроить две тяговые подстанции и зарядные станции.