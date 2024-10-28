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Posted 28 октября, 08:36

Published 28 октября, 08:36

Modified 28 октября, 08:38

Updated 28 октября, 08:38

Белгородская область вошла в топ-25 регионов по научно-технологическому развитию

Белгородская область вошла в топ-25 регионов по научно-технологическому развитию

28 октября 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, какие российские регионы лидировали в 2023 году по научно-технологическому развитию. Белгород входит в топ-25, но не опережает Воронеж. Рейтинг составили и опубликовали специалисты РИА «Новости».

Белгородская область расположилась на 24-м месте с 43,64 балла. По сравнению с 2022 годом приграничный регион опустился ниже на одно место в списке. Сколько баллов насчитывалось у области в том году, неизвестно.

Воронежская область немного опередила Белгород и расположилась на 21-м месте с 46,16 балла. Курская же оказалась ниже: на 38-м месте с 35,41 балла.

Возглавили рейтинг Москва и Санкт-Петербург с 81,15 и 70,99 баллами соответственно. Наихудшая обстановка в сфере научно-технологического развития наблюдалась в Еврейской автономной области (11,20 балла) и в республике Ингушетия (7,45 балла).

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#Александра Склярова#Белгородская область#Риа рейтинг#Белгород#Научно-технологическое развитие
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