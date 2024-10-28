Белгородская область вошла в топ-25 регионов по научно-технологическому развитию

Posted 28 октября, 08:36
Published 28 октября, 08:36
Modified 28 октября, 08:38
Updated 28 октября, 08:38
Белгородская область расположилась на 24-м месте с 43,64 балла. По сравнению с 2022 годом приграничный регион опустился ниже на одно место в списке. Сколько баллов насчитывалось у области в том году, неизвестно.
Воронежская область немного опередила Белгород и расположилась на 21-м месте с 46,16 балла. Курская же оказалась ниже: на 38-м месте с 35,41 балла.
Возглавили рейтинг Москва и Санкт-Петербург с 81,15 и 70,99 баллами соответственно. Наихудшая обстановка в сфере научно-технологического развития наблюдалась в Еврейской автономной области (11,20 балла) и в республике Ингушетия (7,45 балла).