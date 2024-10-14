Белгородская область за год опустилась в рейтинге материального благополучия

Соседние Воронежская и Курская области оказались в рейтинге ниже Белгородской — они заняли 29-е и 34-е места с 53,10 и 50,17 балла соответственно. Другие соседи по Центральному Черноземью — Липецкая и Тамбовская области — расположились в списке на 27-й и 59-й строчках.