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Posted 14 октября, 07:07

Published 14 октября, 07:07

Modified 14 октября, 07:07

Updated 14 октября, 07:07

Белгородская область вошла в топ-20 регионов по материальному благополучию

Белгородская область за год опустилась в рейтинге материального благополучия

14 октября 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская область вошла в топ-20 регионов по материальному благополучию

Сюжет
Рейтинг
По итогам 2023 года регион занял 19-ю строчку, хотя годом раньше позиция Белгородчины была выше. Тем не менее среди регионов Черноземья Белгородская область лидирует, следует из рейтинга РИА «Новости».

Белгородская область попала на 19-е место рейтинга по материальному благополучию населения. По итогам 2023 года регион заработал 60,21 балла. Для сравнения: в 2022 году Белгородская область набрала 51,78 балла, но тем не менее занимала 16-е место.

Соседние Воронежская и Курская области оказались в рейтинге ниже Белгородской — они заняли 29-е и 34-е места с 53,10 и 50,17 балла соответственно. Другие соседи по Центральному Черноземью — Липецкая и Тамбовская области — расположились в списке на 27-й и 59-й строчках.

Лидирует в рейтинге по итогам 2023 года, как и в 2022 году, Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов). Сразу за ним — Чукотский АО с 99,01 балла и Магаданская область с 98,42 балла.

Москва расположилась на восьмом месте (86,58 балла), Санкт-Петербург — на девятом (83,30 балла), а Московская область — на 11-м месте (73,44 балла).

В аутсайдерах — республики Тыва (7,19 балла) и Ингушетия (2,33 балла).

Белгородская область вошла в топ-20 регионов по материальному благополучию населения
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