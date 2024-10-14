Белгородская область за год опустилась в рейтинге материального благополучия

Posted 14 октября, 07:07
Published 14 октября, 07:07
Modified 14 октября, 07:07
Updated 14 октября, 07:07
Белгородская область попала на 19-е место рейтинга по материальному благополучию населения. По итогам 2023 года регион заработал 60,21 балла. Для сравнения: в 2022 году Белгородская область набрала 51,78 балла, но тем не менее занимала 16-е место.
Соседние Воронежская и Курская области оказались в рейтинге ниже Белгородской — они заняли 29-е и 34-е места с 53,10 и 50,17 балла соответственно. Другие соседи по Центральному Черноземью — Липецкая и Тамбовская области — расположились в списке на 27-й и 59-й строчках.
Лидирует в рейтинге по итогам 2023 года, как и в 2022 году, Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов). Сразу за ним — Чукотский АО с 99,01 балла и Магаданская область с 98,42 балла.
Москва расположилась на восьмом месте (86,58 балла), Санкт-Петербург — на девятом (83,30 балла), а Московская область — на 11-м месте (73,44 балла).
В аутсайдерах — республики Тыва (7,19 балла) и Ингушетия (2,33 балла).