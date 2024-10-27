В Брянской области вооружённая группа лиц пыталась пересечь госграницу региона

В Брянской области пресечена попытка вооружённой группы ли перейти границу

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об этом в своих социальных сетях. ВС РФ, силы местной терробороны и приграничной службы остановили проникновение вооружённой группы. На данный момент обстановка стабильная, как заявил глава.