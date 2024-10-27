В Брянской области вооружённая группа лиц пыталась пересечь госграницу региона

Posted 27 октября, 15:37
Published 27 октября, 15:37
Modified 27 октября, 15:48
Updated 27 октября, 15:48
В районе населённого пункта Манев в Климовском районе Брянской области предотвращена попытка пересечения границы вооруженной группой лиц. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
Действиями пограничного управления ФСБ России по Брянской области, частями ВС РФ и терробороны остановлено проникновение на территорию региона.
На данный момент ситуация в Климовском районе стабильная и под контролем оперативного штаба в Брянской области.