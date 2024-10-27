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Posted 27 октября, 15:37

Published 27 октября, 15:37

Modified 27 октября, 15:48

Updated 27 октября, 15:48

В Брянской области пресечена попытка вооружённой группы ли перейти границу

В Брянской области вооружённая группа лиц пыталась пересечь госграницу региона

27 октября 2024, 15:37
Фото: 1MI

В Брянской области пресечена попытка вооружённой группы ли перейти границу

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Новости Белгорода
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об этом в своих социальных сетях. ВС РФ, силы местной терробороны и приграничной службы остановили проникновение вооружённой группы. На данный момент обстановка стабильная, как заявил глава.

В районе населённого пункта Манев в Климовском районе Брянской области предотвращена попытка пересечения границы вооруженной группой лиц. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

Действиями пограничного управления ФСБ России по Брянской области, частями ВС РФ и терробороны остановлено проникновение на территорию региона.

На данный момент ситуация в Климовском районе стабильная и под контролем оперативного штаба в Брянской области.

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