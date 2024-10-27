В Белгородской области начался новый сбор заявок на строительство и ремонт теплиц

В 2024 государственная поддержка малых хозяйств составила 530 миллионов рублей. Сюда же входит возмещение части расходов на модернизацию тепличного хозяйства, включая возмещение расходов на строительство или покупку теплиц, субсидии на частичное возмещение расходов по поддержке производства картофеля и овощей на открытом грунте, возмещение части затрат на улучшение осушения земель.