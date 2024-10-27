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Posted 27 октября, 07:25

Published 27 октября, 07:25

Modified 27 октября, 07:28

Updated 27 октября, 07:28

Теплица

В Белгородской области начался новый сбор заявок на строительство и ремонт теплиц

27 октября 2024, 07:25
Фото: 1MI
Теплица
Сюжет
Новости Белгорода
Вячеслав Гладков напомнил белгородцам о возможности обратиться за поддержкой в восстановлении и строительстве теплиц, т. к. начался новый этап сбора заявок. Обратиться можно к заместителю губернатора по сельскому хозяйству Андрею Антоненко.

В своём утреннем видеообращении Вячеслав Гладков напомнил о возможности для белгородцев обратиться с заявкой на восстановление и строительство теплиц. Начался новый этап сбора заявлений для поддержки личных подсобных хозяйств.

Обратиться по данному поводу можно к заместителю губернатора Белгородской области Андрею Антоненко.

В 2024 государственная поддержка малых хозяйств составила 530 миллионов рублей. Сюда же входит возмещение части расходов на модернизацию тепличного хозяйства, включая возмещение расходов на строительство или покупку теплиц, субсидии на частичное возмещение расходов по поддержке производства картофеля и овощей на открытом грунте, возмещение части затрат на улучшение осушения земель.

В Белгородской области за год малому бизнесу в сфере АПК выделили 530 млн рублей
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Поддержка#Теплицы#Белгород#Хозяйства#Подсобные хозяйства
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