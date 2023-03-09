Из-за обстрелов 26 белгородских фермерских хозяйств не смогут приступить к работе

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота посетил несколько крестьянско-фермерских хозяйств Грайворонского городского округа и ферму СПК «Колхоз им. В. Я. Горина», которые подверглись обстрелам со стороны Украины.
Ему показали условия работы фермеров, а также рассказали о необходимых мерах поддержки в нынешней обстановке. В регионе актуален вопрос о возмещении фермерам убытков, которые они понесли из-за обстрелов.
В 2023 году 26 фермерских хозяйств, вероятно, не смогут приступить к проведению весенних полевых работ. Поэтому им требуется государственная поддержка для дальнейшей работы, сохранения рабочих мест и выплаты зарплат.
Мы считаем, что практика оказания поддержки фермерам регионов, пострадавших от военных действий, например, выплата компенсации, должна распространяться и на Белгородскую область. Хозяйства, в которых мы побывали, работают в условиях постоянных обстрелов, потерь техники, животных, зданий — это колоссальные убытки. Нельзя допустить того, чтобы они прекратили свою деятельность. В этом случае работы на селе не будет, и село опустеет. Мы обязательно будем решать и в Минсельхозе Российской Федерации, и в правительстве Российской Федерации вопрос о выплате этим хозяйствам компенсации, чтобы они смогли продолжить свою работу.
Олег Сирота
В ассоциации уже состоят 20 регионов. Сейчас идут переговоры о вступлении Белгородской области.
Всего в регионе работают порядка 2 тысяч фермеров и крестьянско-фермерских хозяйств. Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина пояснила, что вступление региона в ассоциацию даст возможность обмениваться опытом и развиваться.
По данным на январь текущего года, за время проведения СВО белгородские фермерские хозяйства понесли убытков на 600 млн рублей. Из них 78 млн — животноводы, около 500 млн — в направлении растениеводства.
Помимо этого, фермеры не знают, какие земли можно будет обрабатывать, так как в некоторых районах продолжаются обстрелы и вести работы там опасно.