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Posted 19 октября, 06:35

Published 19 октября, 06:35

Modified 19 октября, 06:37

Updated 19 октября, 06:37

В Белгородской области за год малому бизнесу в сфере АПК выделили 530 млн рублей

В Белгородской области за год малому бизнесу в сфере АПК выделили 530 млн рублей

19 октября 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Сельское хозяйство
Средства выделили малым формам хозяйствования, начинающим фермерам и семейному бизнесу. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что Белгородская область занимает лидирующие позиции в аграрном секторе Российской Федерации. Регион активно поддерживает бизнес, в частности, малые предприятия в сельском хозяйстве. В 2024 году государственная поддержка составила 530 млн рублей для малых форм хозяйствования, включая начинающих фермеров, семейный бизнес и другие малые предприятия.

Более 410 млн рублей из этой суммы предоставляется по линии министерства сельского хозяйства Белгородской области. В частности, на программу поддержки начинающих фермеров «Агростартап» в 2024 году выделили более 183 млн рублей, на субсидии и гранты семейным фермам — более 82 млн рублей, а на субсидии и гранты для развития материально-технической базы кооперативов — более 122 млн рублей.

Кроме того, в области действуют различные формы поддержки, такие как компенсация части расходов на реконструкцию теплиц, в том числе компенсация расходов на строительство или приобретение теплиц, субсидии на возмещение части расходов на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта, компенсация части расходов на развитие мелиорации земель.

Также по линии министерства соцзащиты области в 2024 году было заключено 607 социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства на общую сумму 120,3 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что белгородские сельхозпроизводители получат компенсацию за ущерб из-за заморозков.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Малый бизнес#Сельское хозяйство#Поддержка#Сельхозпроизводители#Белгород#Семейный бизнес
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