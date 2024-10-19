В Белгородской области за год малому бизнесу в сфере АПК выделили 530 млн рублей

Posted 19 октября, 06:35
Published 19 октября, 06:35
Modified 19 октября, 06:37
Updated 19 октября, 06:37
Губернатор отметил, что Белгородская область занимает лидирующие позиции в аграрном секторе Российской Федерации. Регион активно поддерживает бизнес, в частности, малые предприятия в сельском хозяйстве. В 2024 году государственная поддержка составила 530 млн рублей для малых форм хозяйствования, включая начинающих фермеров, семейный бизнес и другие малые предприятия.
Более 410 млн рублей из этой суммы предоставляется по линии министерства сельского хозяйства Белгородской области. В частности, на программу поддержки начинающих фермеров «Агростартап» в 2024 году выделили более 183 млн рублей, на субсидии и гранты семейным фермам — более 82 млн рублей, а на субсидии и гранты для развития материально-технической базы кооперативов — более 122 млн рублей.
Кроме того, в области действуют различные формы поддержки, такие как компенсация части расходов на реконструкцию теплиц, в том числе компенсация расходов на строительство или приобретение теплиц, субсидии на возмещение части расходов на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта, компенсация части расходов на развитие мелиорации земель.
Также по линии министерства соцзащиты области в 2024 году было заключено 607 социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства на общую сумму 120,3 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что белгородские сельхозпроизводители получат компенсацию за ущерб из-за заморозков.