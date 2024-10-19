В Белгородской области за год малому бизнесу в сфере АПК выделили 530 млн рублей

Более 410 млн рублей из этой суммы предоставляется по линии министерства сельского хозяйства Белгородской области. В частности, на программу поддержки начинающих фермеров «Агростартап» в 2024 году выделили более 183 млн рублей, на субсидии и гранты семейным фермам — более 82 млн рублей, а на субсидии и гранты для развития материально-технической базы кооперативов — более 122 млн рублей.