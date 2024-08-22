Гладков: владельцы малого бизнеса в Белгородской области получат отсрочку по кредитам

В Белгородской области малый и средний бизнес сможет получить отсрочку по кредитам. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира. Он рассказал и о других мерах поддержки для предпринимателей, в том числе субсидиях на ликвидацию ущерба и льготах.

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