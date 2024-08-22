Гладков: владельцы малого бизнеса в Белгородской области получат отсрочку по кредитам

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Правительство России приняло решение предоставить малому бизнесу отсрочку по кредитам на до конца года. В 2025 году власти планируют обеспечить полное списание задолженностей.
В регионе уже реализуются различные меры поддержки для пострадавших предпринимателей. В 2024 году на поддержку пострадавших субъектов предпринимательства было выделено 3,6 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.
Субъектам предпринимательства предоставляются гранты на частичную компенсацию отсроченных платежей по страховым взносам и налогу на прибыль. Также им доступны субсидии на компенсацию ущерба.
Промышленные предприятия, пострадавшие от атак ВСУ, могут получить субсидии на реконструкцию, модернизацию, расширение и приобретение производственных мощностей.
Субъекты малого и среднего предпринимательства претендуют на льготные микрозаймы до трёх миллионов рублей на срок до трёх лет под 1% годовых, субсидии на компенсацию ущерба и на возмещение затрат в размере трёх минимальных размеров оплаты труда на каждого работника.
Субъектам МСП потребительского рынка была предоставлена субсидия на возмещение затрат по оплате труда работников в полном объёме. Общий размер оказанной поддержки составил 264 млн рублей.
Из 700 млн рублей, выделенных на субсидии для пострадавших субъектов МСП, 355 млн уже перечислены предпринимателям.