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Гладков: владельцы малого бизнеса в Белгородской области получат отсрочку по кредитам

Гладков: владельцы малого бизнеса в Белгородской области получат отсрочку по кредитам

22 августа 2024, 17:34
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области малый и средний бизнес сможет получить отсрочку по кредитам. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира. Он рассказал и о других мерах поддержки для предпринимателей, в том числе субсидиях на ликвидацию ущерба и льготах.

Правительство России приняло решение предоставить малому бизнесу отсрочку по кредитам на до конца года. В 2025 году власти планируют обеспечить полное списание задолженностей.

В регионе уже реализуются различные меры поддержки для пострадавших предпринимателей. В 2024 году на поддержку пострадавших субъектов предпринимательства было выделено 3,6 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.

Субъектам предпринимательства предоставляются гранты на частичную компенсацию отсроченных платежей по страховым взносам и налогу на прибыль. Также им доступны субсидии на компенсацию ущерба.

Промышленные предприятия, пострадавшие от атак ВСУ, могут получить субсидии на реконструкцию, модернизацию, расширение и приобретение производственных мощностей.

Субъекты малого и среднего предпринимательства претендуют на льготные микрозаймы до трёх миллионов рублей на срок до трёх лет под 1% годовых, субсидии на компенсацию ущерба и на возмещение затрат в размере трёх минимальных размеров оплаты труда на каждого работника.

Субъектам МСП потребительского рынка была предоставлена субсидия на возмещение затрат по оплате труда работников в полном объёме. Общий размер оказанной поддержки составил 264 млн рублей.

Из 700 млн рублей, выделенных на субсидии для пострадавших субъектов МСП, 355 млн уже перечислены предпринимателям.

Выплаты компенсаций белгородскому МСП задерживаются из-за процесса согласования
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