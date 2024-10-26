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Posted 26 октября, 13:49

Published 26 октября, 13:49

Modified 26 октября, 13:51

Updated 26 октября, 13:51

Бывшему главе района и его подчинённому вынесли приговор за коррупцию

Бывшему главе района и его подчинённому вынесли приговор за коррупцию

26 октября 2024, 13:49
Фото: 1MI
Сюжет
Коррупция
Анатолий Тарасенко и Тарас Марчук выплатят крупные штрафы и не смогут занимать руководящие должности, сообщили в региональном Следственном комитете.

Бывший глава Вейделевского района заплатит штраф в размере 1 млн 300 тысяч рублей и не сможет занимать должности в органах власти в течение двух лет. Бывший глава управления строительства и ЖКХ заплатит больше — 3,4 млн рублей, а должность ему не светит на протяжении пяти лет.

Следствие установило, что в 2019 году Тарасенко при посредничестве Марчука получил взятку от представителя компании, выполнявшей контракт в Вейделевском районе, в виде имущества на сумму 51 158 рублей.

В 2022 году Тарасенко поймали на нецелевом расходовании субсидии на ремонт дорог в размере 3 млн рублей. Также он превысил полномочия, склонив местных предпринимателей внести в фонд содействия развитию района не менее 28 млн рублей за пять лет.

Марчук, кроме того, что выступил посредником в получении взятки главой района, в марте 2018 года потребовал от подрядчика по контракту заключить договор подряда с аффилированным ему ИП на проведение работ по ремонту детского сада.

На счёт ИП поступило 900 тысяч рублей, которые глава управления присвоил себе, получив таким образом взятку в крупном размере.

За что пойдёт под суд экс-глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко?
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#Евгений Грицков#Общество#Коррупция#Глава района
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