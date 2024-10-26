Бывшему главе района и его подчинённому вынесли приговор за коррупцию

Posted 26 октября, 13:49
Published 26 октября, 13:49
Modified 26 октября, 13:51
Updated 26 октября, 13:51
Бывший глава Вейделевского района заплатит штраф в размере 1 млн 300 тысяч рублей и не сможет занимать должности в органах власти в течение двух лет. Бывший глава управления строительства и ЖКХ заплатит больше — 3,4 млн рублей, а должность ему не светит на протяжении пяти лет.
Следствие установило, что в 2019 году Тарасенко при посредничестве Марчука получил взятку от представителя компании, выполнявшей контракт в Вейделевском районе, в виде имущества на сумму 51 158 рублей.
В 2022 году Тарасенко поймали на нецелевом расходовании субсидии на ремонт дорог в размере 3 млн рублей. Также он превысил полномочия, склонив местных предпринимателей внести в фонд содействия развитию района не менее 28 млн рублей за пять лет.
Марчук, кроме того, что выступил посредником в получении взятки главой района, в марте 2018 года потребовал от подрядчика по контракту заключить договор подряда с аффилированным ему ИП на проведение работ по ремонту детского сада.
На счёт ИП поступило 900 тысяч рублей, которые глава управления присвоил себе, получив таким образом взятку в крупном размере.