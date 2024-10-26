Бывшему главе района и его подчинённому вынесли приговор за коррупцию

Бывший глава Вейделевского района заплатит штраф в размере 1 млн 300 тысяч рублей и не сможет занимать должности в органах власти в течение двух лет. Бывший глава управления строительства и ЖКХ заплатит больше — 3,4 млн рублей, а должность ему не светит на протяжении пяти лет.