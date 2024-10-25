Буржуйки и древесина: как готовятся к зиме в районах Белгородской области

Posted 25 октября, 12:56
Published 25 октября, 12:56
Modified 25 октября, 12:58
Updated 25 октября, 12:58
По словам чиновника, на муниципальном уровне на сегодняшний день приобрели 2183 мобильных генераторов. Создан резерв топлива (153 тонны), печей-буржуек (1347 единиц) и запас древесины твёрдых пород — порядка 5000 кубов.
Кроме этого, в муниципалитетах определили места размещения резервных источников топлива, печей и дров к ним, а также в этом году в каждом районе и округе определили места пунктов временного обогрева.
Довгалюк отметил, что, помимо прочего, работа по закупке оборудования и накопление резервов продолжается.
Напомним, Белгородская область рассчитывает получить 353 единицы резервных источников электроснабжения. Для этого губернатор Вячеслав Гладков обратился в федеральный центр.