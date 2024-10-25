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Posted 25 октября, 12:56

Published 25 октября, 12:56

Modified 25 октября, 12:58

Updated 25 октября, 12:58

Буржуйки и древесина: как готовятся к зиме в районах Белгородской области

Буржуйки и древесина: как готовятся к зиме в районах Белгородской области

25 октября 2024, 12:56
Фото: 1MI
О подготовке к зиме в районах рассказал замгубернатора области Сергей Довгалюк. Речь идёт о дополнительно предпринимаемых мерах.

По словам чиновника, на муниципальном уровне на сегодняшний день приобрели 2183 мобильных генераторов. Создан резерв топлива (153 тонны), печей-буржуек (1347 единиц) и запас древесины твёрдых пород — порядка 5000 кубов.

Кроме этого, в муниципалитетах определили места размещения резервных источников топлива, печей и дров к ним, а также в этом году в каждом районе и округе определили места пунктов временного обогрева.

Довгалюк отметил, что, помимо прочего, работа по закупке оборудования и накопление резервов продолжается.

Напомним, Белгородская область рассчитывает получить 353 единицы резервных источников электроснабжения. Для этого губернатор Вячеслав Гладков обратился в федеральный центр.

Генераторы купили, а подключить нечем? Как в Белгородской области готовятся к зиме
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Районы#Зима#Подготовка#Белгород#Генераторы#Буржуйки
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