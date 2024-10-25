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Posted 25 октября, 10:18

Published 25 октября, 10:18

Modified 25 октября, 10:20

Updated 25 октября, 10:20

Белгородская область планирует получить ещё порядка 300 резервных генераторов

Белгородская область планирует получить ещё порядка 300 резервных генераторов

25 октября 2024, 10:18
Фото: 1MI
Для этого глава региона Вячеслав Гладков направил ходатайство в федеральный центр. Подробности сообщил замгубернатора Сергей Довгалюк.

По словам чиновника, чтобы сократить риски возникновения дефицита электрической и тепловой энергии в текущем отопительном сезоне, губернатор Белгородской области направил ходатайство заместителю председателя правительства РФ, в Минстрой и ЖКХ, Минэнерго, МЧС, Минпромторг с предложением рассмотреть возможность приобретения и поставки резервных источников электроснабжения. Речь идёт о 353 единицах.

Также губернатор запросил ТКУ (транспортабельная котельная установка) в количестве 41 единицы и спецтехнику, включая средства индивидуальной бронезащиты и связи.

Напомним, в Белгородской области идёт интенсивная подготовка к возможным испытаниям предстоящей зимы. Власти региона уже в начале лета приступили к реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение готовности инфраструктуры области к потенциальным кризисным ситуациям, связанным с морозами и возможными перебоями в энергоснабжении.

Одним из ключевых направлений этого комплекса является мера по обеспечению бесперебойного функционирования социальных объектов, в частности, медицинских учреждений.

Генераторы купили, а подключить нечем? Как в Белгородской области готовятся к зиме
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Минстрой#Отопительный сезон#Медицинские учреждения#Энергоснабжение#Белгород#Тепловая энергия#Электрическая энергия#Замгубернатор
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