Белгородская область планирует получить ещё порядка 300 резервных генераторов

Напомним, в Белгородской области идёт интенсивная подготовка к возможным испытаниям предстоящей зимы. Власти региона уже в начале лета приступили к реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение готовности инфраструктуры области к потенциальным кризисным ситуациям, связанным с морозами и возможными перебоями в энергоснабжении.