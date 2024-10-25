Белгородская область планирует получить ещё порядка 300 резервных генераторов

Posted 25 октября, 10:18
Published 25 октября, 10:18
Modified 25 октября, 10:20
Updated 25 октября, 10:20
По словам чиновника, чтобы сократить риски возникновения дефицита электрической и тепловой энергии в текущем отопительном сезоне, губернатор Белгородской области направил ходатайство заместителю председателя правительства РФ, в Минстрой и ЖКХ, Минэнерго, МЧС, Минпромторг с предложением рассмотреть возможность приобретения и поставки резервных источников электроснабжения. Речь идёт о 353 единицах.
Также губернатор запросил ТКУ (транспортабельная котельная установка) в количестве 41 единицы и спецтехнику, включая средства индивидуальной бронезащиты и связи.
Напомним, в Белгородской области идёт интенсивная подготовка к возможным испытаниям предстоящей зимы. Власти региона уже в начале лета приступили к реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение готовности инфраструктуры области к потенциальным кризисным ситуациям, связанным с морозами и возможными перебоями в энергоснабжении.
Одним из ключевых направлений этого комплекса является мера по обеспечению бесперебойного функционирования социальных объектов, в частности, медицинских учреждений.