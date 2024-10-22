Генераторы купили, а подключить нечем? Как в Белгородской области готовятся к зиме

Больше всего генераторов и печей-буржуек закупили в Белгородский район — 168 и 191 соответственно. Меньше всего — в Грайворонский округ. На данный момент там в наличии 30 генераторов, до конца октября закупят ещё 35. Общий план закупок по региону почти выполнен, отметил министр.