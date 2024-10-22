Генераторы купили, а подключить нечем? Как в Белгородской области готовятся к зиме

Posted 22 октября, 08:09
Published 22 октября, 08:09
Modified 22 октября, 09:21
Updated 22 октября, 09:21
Больше всего генераторов и печей-буржуек закупили в Белгородский район — 168 и 191 соответственно. Меньше всего — в Грайворонский округ. На данный момент там в наличии 30 генераторов, до конца октября закупят ещё 35. Общий план закупок по региону почти выполнен, отметил министр.
Гладков решил уточнить, приобрели ли к электрогенераторам в комплект необходимые провода. Он рассказал, что подобная ситуация уже была.
«Стоят генераторы, начинается сложная ситуация, а самих проводов нет. И мы начинаем бегать по кругу и решать, казалось бы, мелкие проблемы, но в зимний период у нас запаса времени не будет», — подчеркнул губернатор.
Довгалюк объяснил: закупили РИСЭ малой мощности с бытовой розеткой, необходим только удлинитель.
«Но удлинитель же нужен?» — вновь спросил Гладков. Заместитель с ним согласился.
Глава региона также уточнил, что в муниципалитетах необходимо именно практически отработать план действий по обеспечению населения временным электроснабжением.