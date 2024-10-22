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Posted 22 октября, 08:09

Published 22 октября, 08:09

Modified 22 октября, 09:21

Updated 22 октября, 09:21

В Белгородскую область закупили более 2 тыс. электрогенераторов и тысячи буржуек

Генераторы купили, а подключить нечем? Как в Белгородской области готовятся к зиме

22 октября 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородскую область закупили более 2 тыс. электрогенераторов и тысячи буржуек

Сюжет
ЖКХ
Белгородская область продолжает подготовку к «сложной» зиме. Из-за напряжённой оперативной обстановки аварии на сетях быстро починить в этот сезон не выйдет, запасаются резервными источниками питания. Как успехи, рассказал замгубернатора области Сергей Довгалюк на оперативном совещании.

Больше всего генераторов и печей-буржуек закупили в Белгородский район — 168 и 191 соответственно. Меньше всего — в Грайворонский округ. На данный момент там в наличии 30 генераторов, до конца октября закупят ещё 35. Общий план закупок по региону почти выполнен, отметил министр.

Гладков решил уточнить, приобрели ли к электрогенераторам в комплект необходимые провода. Он рассказал, что подобная ситуация уже была.

«Стоят генераторы, начинается сложная ситуация, а самих проводов нет. И мы начинаем бегать по кругу и решать, казалось бы, мелкие проблемы, но в зимний период у нас запаса времени не будет», — подчеркнул губернатор.

Довгалюк объяснил: закупили РИСЭ малой мощности с бытовой розеткой, необходим только удлинитель.

«Но удлинитель же нужен?» — вновь спросил Гладков. Заместитель с ним согласился.

Глава региона также уточнил, что в муниципалитетах необходимо именно практически отработать план действий по обеспечению населения временным электроснабжением.

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