Здание драмтеатра в Белгороде всё-таки капитально отремонтируют. Но когда?

Posted 17 октября, 06:57
Published 17 октября, 06:57
Modified 17 октября, 07:06
Updated 17 октября, 07:06
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал об итогах встречи с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой и белгородским министром культуры Константином Курганским. Обсудили множество тем — в частности, подняли вопрос о федеральной поддержке капремонта театра им. М. С. Щепкина.
Здание драмтеатра запланировали отремонтировать ещё в 2019 году. Сообщалось, что в проект обновления готовы были вложить 10,1 млн рублей. Ремонт в здании драмтеатра имени Щепкина в Белгороде планировалось начать в январе 2020 года, но инициатива встала.
Уже в 2021 году министр Ольга Любимова обещала помочь найти дополнительные источники финансирования. Когда работники учреждения жаловались на короткие замыкания и текущую кровлю, на капремонт решили направить свыше 700 млн рублей.
Однако уже в 2022 году работы вновь отложили по техническим причинам. В итоге с 2023-го здание стоит неприкаянное.
Коснулись на встрече и вопроса восстановления повреждённых при обстрелах соцобъектов. На территории Белгородской области таких зданий культуры 88, 16 из них находятся в зоне ЧС. Всего на восстановление потребуется около 1,2 млрд рублей.
Также обсудили возможность провести в Белгородской области ежегодный архитектурный симпозиум.