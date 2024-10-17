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Posted 17 октября, 06:57

Published 17 октября, 06:57

Modified 17 октября, 07:06

Updated 17 октября, 07:06

Здание театра

Здание драмтеатра в Белгороде всё-таки капитально отремонтируют. Но когда?

17 октября 2024, 06:57
Фото: группа театра имени М. С. Щепкина в ВК
Здание театра

Более 80 белгородских учреждений культуры повреждены из-за обстрелов

Сюжет
Капремонт
Глава региона поделился результатами встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Рассмотрены вопросы о федеральной поддержке капитального ремонта театра имени М. С. Щепкина и о восстановлении повреждённых из-за атак ВСУ объектов культуры.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал об итогах встречи с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой и белгородским министром культуры Константином Курганским. Обсудили множество тем — в частности, подняли вопрос о федеральной поддержке капремонта театра им. М. С. Щепкина.

Здание драмтеатра запланировали отремонтировать ещё в 2019 году. Сообщалось, что в проект обновления готовы были вложить 10,1 млн рублей. Ремонт в здании драмтеатра имени Щепкина в Белгороде планировалось начать в январе 2020 года, но инициатива встала.

Уже в 2021 году министр Ольга Любимова обещала помочь найти дополнительные источники финансирования. Когда работники учреждения жаловались на короткие замыкания и текущую кровлю, на капремонт решили направить свыше 700 млн рублей.

Однако уже в 2022 году работы вновь отложили по техническим причинам. В итоге с 2023-го здание стоит неприкаянное.

Коснулись на встрече и вопроса восстановления повреждённых при обстрелах соцобъектов. На территории Белгородской области таких зданий культуры 88, 16 из них находятся в зоне ЧС. Всего на восстановление потребуется около 1,2 млрд рублей.

Также обсудили возможность провести в Белгородской области ежегодный архитектурный симпозиум.

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