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Updated Сегодня, 11:10

В Белгородской области вновь пройдёт фестиваль уличных театров «Иллюзион».

«Цирк лорда Вандерлиста» и спектакль от «Заячьего стона» покажут белгородцам

7 августа 2024, 11:10
Фото: «Культурный регион»
В Белгородской области вновь пройдёт фестиваль уличных театров «Иллюзион».

Фестиваль уличных театров «Иллюзион» снова пройдёт в Белгородской области

Третий фестиваль уличных театров «Иллюзион» (0+) пройдёт в середине августа в Губкине. Более трёх тысяч зрителей посетили его в прошлом году. Жители и гости города всех возрастов смогут бесплатно насладиться выступлениями ведущих российских театральных коллективов, сообщает «Культурный регион».

В течение двух дней, кроме спектаклей, также будут проводиться мастер-классы в рамках профессиональной программы фестиваля. Мероприятие бесплатное, но чтобы посетить его, необходимо заранее оформить проходной билет.

Фестиваль откроется 16 августа в 19:00 спектаклем «Комедия в театре» (12+) независимого театрального проекта «Заячий стон». Спектакль состоится в Центре культурного развития.

На следующий день, 17 августа, с 10:00 до 19:30 в Губкинском театре для детей и молодёжи пройдут семь различных постановок: бэби-спектакль «Вода» (0+), спектакли «Чёрная речка. Кукольная дуэль» (12+), «Сказка о попе и его работнике Балде» (8+), «Три урока русской словесности» (12+), «Чистые враки» (9+), «Мечтатель, или Почему я?» (10+), «Толстой и Ко» (12+).

А с 11:00 до 21:00 пять спектаклей можно будет увидеть в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Пульс». Речь идёт о постановках «Цирк лорда Вандерлиста» (12+), «Сказки детского мира» (6+), «1000 тонн под водой» (12+), «Цикл волны» (12+), «Месяцы» (12+).

Стало известно, какую премьеру увидят белгородцы в новом театральном сезоне
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Культура#Фестиваль#Губкин#Спектакль#Белгород#Уличные театры#Иллюзион
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