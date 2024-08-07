«Цирк лорда Вандерлиста» и спектакль от «Заячьего стона» покажут белгородцам

На следующий день, 17 августа, с 10:00 до 19:30 в Губкинском театре для детей и молодёжи пройдут семь различных постановок: бэби-спектакль «Вода» (0+), спектакли «Чёрная речка. Кукольная дуэль» (12+), «Сказка о попе и его работнике Балде» (8+), «Три урока русской словесности» (12+), «Чистые враки» (9+), «Мечтатель, или Почему я?» (10+), «Толстой и Ко» (12+).