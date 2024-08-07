«Цирк лорда Вандерлиста» и спектакль от «Заячьего стона» покажут белгородцам

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В течение двух дней, кроме спектаклей, также будут проводиться мастер-классы в рамках профессиональной программы фестиваля. Мероприятие бесплатное, но чтобы посетить его, необходимо заранее оформить проходной билет.
Фестиваль откроется 16 августа в 19:00 спектаклем «Комедия в театре» (12+) независимого театрального проекта «Заячий стон». Спектакль состоится в Центре культурного развития.
На следующий день, 17 августа, с 10:00 до 19:30 в Губкинском театре для детей и молодёжи пройдут семь различных постановок: бэби-спектакль «Вода» (0+), спектакли «Чёрная речка. Кукольная дуэль» (12+), «Сказка о попе и его работнике Балде» (8+), «Три урока русской словесности» (12+), «Чистые враки» (9+), «Мечтатель, или Почему я?» (10+), «Толстой и Ко» (12+).
А с 11:00 до 21:00 пять спектаклей можно будет увидеть в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Пульс». Речь идёт о постановках «Цирк лорда Вандерлиста» (12+), «Сказки детского мира» (6+), «1000 тонн под водой» (12+), «Цикл волны» (12+), «Месяцы» (12+).