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Posted 17 октября, 09:19

Published 17 октября, 09:19

Modified 17 октября, 09:19

Updated 17 октября, 09:19

Михаил Ефремов

Состояние здоровья актёра Михаила Ефремова прокомментировали в белгородском УФСИН

17 октября 2024, 09:19
Фото: кадр из фильма Ефремова. МК
Михаил Ефремов

В белгородском УФСИН опровергли информацию об ухудшении состояния Ефремова

Сюжет
ДТП
В Сети появились сообщения об ухудшении состояния здоровья актёра Михаила Ефремова. Сейчас он находится в колонии в Белгородской области. Представители УФСИН опровергают информацию об ухудшении самочувствия, сообщает РБК.

Состояние Михаил Ефремова, который отбывает наказание в белгородской колонии за ДТП в центре Москвы, удовлетворительное.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что у актёра обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких, сильно затруднилось дыхание. Он якобы больше не может разговаривать, а адвокаты готовят документы для освобождения осуждённого по УДО.

Информацию опровергли в УФСИН по Белгородской области. Там заявили, что никакой отрицательной динамики у Ефремова не наблюдают, он получает всю необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#ДТП#Москва#Здоровье#Уголовное дело#УФСИН#Новости Белгорода#Колония#Белгород#Михаил Ефремов
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