Состояние здоровья актёра Михаила Ефремова прокомментировали в белгородском УФСИН

Posted 17 октября, 09:19
Published 17 октября, 09:19
Modified 17 октября, 09:19
Updated 17 октября, 09:19
Состояние Михаил Ефремова, который отбывает наказание в белгородской колонии за ДТП в центре Москвы, удовлетворительное.
Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что у актёра обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких, сильно затруднилось дыхание. Он якобы больше не может разговаривать, а адвокаты готовят документы для освобождения осуждённого по УДО.
Информацию опровергли в УФСИН по Белгородской области. Там заявили, что никакой отрицательной динамики у Ефремова не наблюдают, он получает всю необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей.