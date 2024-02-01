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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Михаил Ефремов

Охлобыстин высказался о возможном освобождении Ефремова из белгородской колонии

1 февраля 2024, 12:31
Фото: кадр из фильма Ефремова. МК
Михаил Ефремов

SHOT: Михаил Ефремов может выйти из белгородской колонии по УДО

Через полтора-два месяца актёр Михаил Ефремов может выйти по УДО из колонии под Белгородом. Актёр Иван Охлобыстин надеется, что специальная комиссия освободит Ефремова досрочно, сообщает SHOT.

Актёр Михаил Ефремов может выйти из колонии по УДО. В марте у него появится возможность подать соответствующее заявление.

Иван Охлобыстин заявил журналистам, что надеется на то, что специальная комиссия позволит Ефремову освободиться условно-досрочно.

Охлобыстин считает, что Михаил Ефремов многое переосмыслил.

Я надеюсь, что его ждут в театре, поскольку он профессионал высокого уровня. Вряд ли он будет играть комедийные роли, потому что он сейчас другой. Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан. Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссёр и актёр лишним не бывает.
Иван Охлобыстин

Напомним, что ранее о возможном освобождении Ефремова заявила адвокат Ева Меркачёва. Правозащитница сообщила, что у актёра нет ни одного взыскания от администрации колонии.

Сможет ли Михаил Ефремов выйти из белгородской колонии по УДО?
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Колония#Белгород#Алина Харина#УДО#Михаил Ефремов#Иван охлобыстин#Актёр
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