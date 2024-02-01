Охлобыстин высказался о возможном освобождении Ефремова из белгородской колонии

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Актёр Михаил Ефремов может выйти из колонии по УДО. В марте у него появится возможность подать соответствующее заявление.
Иван Охлобыстин заявил журналистам, что надеется на то, что специальная комиссия позволит Ефремову освободиться условно-досрочно.
Охлобыстин считает, что Михаил Ефремов многое переосмыслил.
Я надеюсь, что его ждут в театре, поскольку он профессионал высокого уровня. Вряд ли он будет играть комедийные роли, потому что он сейчас другой. Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан. Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссёр и актёр лишним не бывает.
Иван Охлобыстин
Напомним, что ранее о возможном освобождении Ефремова заявила адвокат Ева Меркачёва. Правозащитница сообщила, что у актёра нет ни одного взыскания от администрации колонии.