Михаил Ефремов выйдет из белгородской колонии и отправится в зону СВО?

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
По информации источника, председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил актёру Михаилу Ефремову подать ходатайство об условно-досрочном освобождении и принять участие в СВО в качестве добровольца.
Резяпов отметил, что решение об УДО принимает суд, но если Ефремов захочет стать добровольцем, то движение «Ветераны России» его поддержит. Он также добавил, что с учётом времени в СИЗО, актёр уже отбыл более половины срока.
Напомним, ранее стало известно, что Ефремов попросил об освобождении из колонии в конце января прошлого года. Однако через некоторое время актёр попросил прекратить производство по запросу о смягчении для него наказания.
В марте текущего года председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация исправительной колонии одобрила ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. Информацию подтвердил и член СПЧ и столичного ОНК Ева Меркачёва.