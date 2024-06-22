bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

«Ветераны России» предложили Ефремову УДО в обмен на участие в СВО

Михаил Ефремов выйдет из белгородской колонии и отправится в зону СВО?

22 июня 2024, 14:34
Фото: 1MI

«Ветераны России» предложили Ефремову УДО в обмен на участие в СВО

Доброволец спецоперации и председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил Михаилу Ефремову, который отбывает наказание в Белгородской области, подать ходатайство об УДО в обмен на участие в СВО. Информация опубликована на сайте организации.

По информации источника, председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил актёру Михаилу Ефремову подать ходатайство об условно-досрочном освобождении и принять участие в СВО в качестве добровольца.

Резяпов отметил, что решение об УДО принимает суд, но если Ефремов захочет стать добровольцем, то движение «Ветераны России» его поддержит. Он также добавил, что с учётом времени в СИЗО, актёр уже отбыл более половины срока.

Напомним, ранее стало известно, что Ефремов попросил об освобождении из колонии в конце января прошлого года. Однако через некоторое время актёр попросил прекратить производство по запросу о смягчении для него наказания.

В марте текущего года председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация исправительной колонии одобрила ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. Информацию подтвердил и член СПЧ и столичного ОНК Ева Меркачёва.

Ефремов выходит из белгородской колонии?
Узнать подробнее
Читайте также:
Охлобыстин высказался о возможном освобождении Ефремова из белгородской колонииСможет ли Михаил Ефремов выйти из белгородской колонии по УДО?Юбилей в белгородской колонии: как Михаил Ефремов готовится встречать 60-летие
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#УДО#Михаил Ефремов#Актёр#Белгородская колония#Ева Меркачёва
Подпишитесь
После прямого попадания снаряда ВСУ в Белгородском районе погиб мужчина
Сегодня, 10:17
Без взяток или натаскивание школьников: стоит отменять ЕГЭ в России спустя 23 года?
Вчера, 09:29
Опасные находки обнаружили в посёлке Белгородского района после серии взрывов
Сегодня, 09:08
Нашествие дронов-камикадзе: в Белгородской области пострадали мужчина, дома и машины
Сегодня, 11:47
Под Белгородом выгорело административное здание после сброса боеприпаса с дрона ВСУ
Сегодня, 12:40
Гладков рассказал, что произошло в Белгородском районе после обстрела ВСУ
Сегодня, 09:31