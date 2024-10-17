Сливочного масла «Томмолоко» не будет на прилавках до следующего года

Posted 17 октября, 07:53
Published 17 октября, 07:53
Modified 18 октября, 07:16
Updated 18 октября, 07:16
Журналисты Бел.Ру заметили, что на полках магазинов нет сливочного масла марки «Томмолоко». Читатели только подтвердили этот факт в комментариях.
Как сообщили в компании, цех по производству сливочного масла остановили по причине ремонта. Он не работает с 14 октября этого года и возобновит свою деятельность с 15 января 2025 года. На вопрос, почему ремонт занимает так много времени, нам ответили: «у нас такие данные». Все остальные цеха функционируют в обычном режиме.
С лета текущего года цены на сливочное масло выросли на 18%. Сейчас в Белгороде пачка масла стоит около 170 рублей. Повышение цен обусловлено дефицитом молочного жира.