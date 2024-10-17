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Posted 17 октября, 07:53

Published 17 октября, 07:53

Modified 18 октября, 07:16

Updated 18 октября, 07:16

В «Томмолоко» остановили цех по производству сливочного масла до января

Сливочного масла «Томмолоко» не будет на прилавках до следующего года

17 октября 2024, 07:53
Фото: bel.ru

В «Томмолоко» остановили цех по производству сливочного масла до января

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Новости Белгорода
ЗАО «Томмолоко» приостановил работу маслоцеха. Сливочное масло на заводе начнут делать после новогодних праздников, сообщили в компании журналистам Бел.Ру.

Журналисты Бел.Ру заметили, что на полках магазинов нет сливочного масла марки «Томмолоко». Читатели только подтвердили этот факт в комментариях.

Как сообщили в компании, цех по производству сливочного масла остановили по причине ремонта. Он не работает с 14 октября этого года и возобновит свою деятельность с 15 января 2025 года. На вопрос, почему ремонт занимает так много времени, нам ответили: «у нас такие данные». Все остальные цеха функционируют в обычном режиме.

С лета текущего года цены на сливочное масло выросли на 18%. Сейчас в Белгороде пачка масла стоит около 170 рублей. Повышение цен обусловлено дефицитом молочного жира.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Экономика#Продукты#Сливочное масло#Новости Белгорода#Эксклюзив#Молочные продукты#Белгород#Яковлевский горокруг
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