Сливочного масла «Томмолоко» не будет на прилавках до следующего года

Как сообщили в компании, цех по производству сливочного масла остановили по причине ремонта. Он не работает с 14 октября этого года и возобновит свою деятельность с 15 января 2025 года. На вопрос, почему ремонт занимает так много времени, нам ответили: «у нас такие данные». Все остальные цеха функционируют в обычном режиме.