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Posted 7 октября, 12:06

Published 7 октября, 12:06

Modified 7 октября, 12:06

Updated 7 октября, 12:06

Сорбиновую кислоту нашли исследователи в составе белгородского сливочного масла

В белгородском масле нашли консервант, вызывающий аллергию и нервные расстройства

7 октября 2024, 12:06
Фото: 1MI
Сорбиновую кислоту нашли исследователи в составе белгородского сливочного масла

В белгородском сливочном масле обнаружили опасную находку

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Новости Белгорода
Специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили значительное превышение содержания консерванта — сорбиновой кислоты — в сливочном масле под маркой «Алексеевские деревеньки», сообщает Россельхознадзор. Прокуратура намерена провести проверку.

В белгородском сливочном масле обнаружено значительное превышение содержания сорбиновой кислоты — консерванта Е200. Исследования проводились в аккредитованной Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Речь идёт о сливочном масле под маркой «Алексеевские деревеньки».

Сорбиновая кислота представляет собой бесцветное твёрдое вещество, которое плохо растворяется в воде, не имеет запаха, но обладает ярко выраженным кислым вкусом. Хотя консервант не относится к канцерогенным веществам, он может разрушать витамин В12 в организме человека, вызывая нервные расстройства, а также спровоцировать сильную аллергию.

Содержание консервантов в молоке, сливочном масле, муке и хлебе не допускается. Специалисты регионального управления Россельхознадзора прекратили действие декларации о соответствии этой продукции и объявили поставщику предостережение.

В отношении индивидуальной предпринимательницы Юлии Поздняковой был направлен запрос в прокуратуру Белгородской области о принятии мер прокурорского реагирования. В ближайшее время будет проведена проверка.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Россельхознадзор#Сливочное масло#Новости Белгорода#Белгород#Сорбиновая кислота#Консерванты#Алексеевские деревеньки
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