В белгородском масле нашли консервант, вызывающий аллергию и нервные расстройства

Posted 7 октября, 12:06
Published 7 октября, 12:06
Modified 7 октября, 12:06
Updated 7 октября, 12:06
В белгородском сливочном масле обнаружено значительное превышение содержания сорбиновой кислоты — консерванта Е200. Исследования проводились в аккредитованной Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Речь идёт о сливочном масле под маркой «Алексеевские деревеньки».
Сорбиновая кислота представляет собой бесцветное твёрдое вещество, которое плохо растворяется в воде, не имеет запаха, но обладает ярко выраженным кислым вкусом. Хотя консервант не относится к канцерогенным веществам, он может разрушать витамин В12 в организме человека, вызывая нервные расстройства, а также спровоцировать сильную аллергию.
Содержание консервантов в молоке, сливочном масле, муке и хлебе не допускается. Специалисты регионального управления Россельхознадзора прекратили действие декларации о соответствии этой продукции и объявили поставщику предостережение.
В отношении индивидуальной предпринимательницы Юлии Поздняковой был направлен запрос в прокуратуру Белгородской области о принятии мер прокурорского реагирования. В ближайшее время будет проведена проверка.