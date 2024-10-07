В белгородском масле нашли консервант, вызывающий аллергию и нервные расстройства

Сорбиновая кислота представляет собой бесцветное твёрдое вещество, которое плохо растворяется в воде, не имеет запаха, но обладает ярко выраженным кислым вкусом. Хотя консервант не относится к канцерогенным веществам, он может разрушать витамин В12 в организме человека, вызывая нервные расстройства, а также спровоцировать сильную аллергию.