Поддельные моторные масла и запчасти захватывают рынок в РФ. Что делать водителям?

Posted 17 октября, 10:51
Published 17 октября, 10:51
Modified 17 октября, 10:51
Updated 17 октября, 10:51
О «невероятном обилии контрафакта» заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер на выступлении в Совфеде. «Не меньше шести литров моторного масла из десяти сегодня на рынке — это контрафакт», — поделился наблюдениями специалист.
Подделывают в основном моторные масла известных западных брендов. После 2022 года крупные иностранные производители масел покинули Россию. Mobil, Shell, Castrol больше не работают у нас, хотя их продукцию по-прежнему можно найти в магазинах. Вместе с тем остались масла южнокорейских производителей — их обычно не подделывают, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Он же предупреждает, что не всегда выгодно выбирать самое дешёвое: «Человек, который идёт в магазин и покупает канистру MOBIL за 3,5 тысячи рублей, должен призадуматься, почему такая низкая цена».
Проверить товар можно, отсканировав QR-код. Если он не ведёт на сайт завода в США или Канаде, значит, масло фальшивое.
Автомобильный инженер, владелец и основатель компании «Механика» Дмитрий Даньшов утверждает, что масло из Финляндии или Голландии можно покупать без опасений. Также существуют отечественные производители масел, например, из Калуги. Если в автосервисе вам предложат это масло, то, скорее всего, оно качественное, говорит Даньшов.
Что же касается масел раскрученных брендов, то эксперт не советует покупать их в магазинах и на маркетплейсах — продавцы могут просто не знать, что это за масло.
По запчастям же дело обстоит не так однозначно, как с моторными маслами. По словам опрошенных изданием экспертов, больше всего подделок ввозится именно для отечественных автомобилей.
«С левыми запчастями — 3-5% подделок как было, так и есть. Подделывают запчасти на отечественные автомобили группы ГАЗ, МАЗ, грузовики, „Газель“», — продолжает Александр Казаченко.
Ещё более сложная проблема возникает с китайскими автомобилями, которые всё активнее захватывают российский рынок. Произвести подделку для них намного сложнее, но риск нарваться на некачественную деталь всё же есть.
Эксперты авторынка утверждают, что нет абсолютной гарантии, что вы приобретёте оригинальную деталь, а не подделку. Главное — найти сервис, не обязательно дилерский, где работают специалисты, способные отличить оригинал от фальшивки.
Проблема с поддельными запчастями и некачественным моторным маслом не только увеличивает расходы на содержание автомобилей, но и угрожает безопасности на дорогах. Гражданам пока остаётся полагаться только на собственную внимательность.