Поддельные моторные масла и запчасти захватывают рынок в РФ. Что делать водителям?

Подделывают в основном моторные масла известных западных брендов. После 2022 года крупные иностранные производители масел покинули Россию. Mobil, Shell, Castrol больше не работают у нас, хотя их продукцию по-прежнему можно найти в магазинах. Вместе с тем остались масла южнокорейских производителей — их обычно не подделывают, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.