Прокуратура вернула в УМВД жалобу белгородца на подделку подписи в автосалоне

Ранее в отделе УМВД приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — из-за отсутствия состава преступления. Отметим, что в заявлении белгородец Сергей Коваленко сообщил о якобы совершении в отношении него противоправных действий со стороны автосалона ООО «Ринг Авто Оскол». По утверждению мужчины, его подпись, пытаясь навязать дополнительное соглашение, подделал сотрудник салона.