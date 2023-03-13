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Прокуратура вернула в УМВД жалобу белгородца на подделку подписи в автосалоне

13 марта 2023, 09:06
Фото: 1MI
Старооскольская городская прокуратура рассмотрела жалобу Сергея Коваленко: мужчине отказали в возбуждении уголовного дела после сообщения о якобы подделке подписи в автосалоне.

Как считает прокуратура, по материалу проверки не были выполнены все необходимые проверочные мероприятия. Таким образом, было решено направить материал на дополнительную проверку, а жалобу — удовлетворить.

В ходе проводимой проверки по Вашей жалобе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.01.2023 отменено Старооскольской городской прокуратурой.
постановление прокуратуры

Ранее в отделе УМВД приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — из-за отсутствия состава преступления. Отметим, что в заявлении белгородец Сергей Коваленко сообщил о якобы совершении в отношении него противоправных действий со стороны автосалона ООО «Ринг Авто Оскол». По утверждению мужчины, его подпись, пытаясь навязать дополнительное соглашение, подделал сотрудник салона.

Белгородец написал заявление на автосалон из-за подозрений в подделке его подписи
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