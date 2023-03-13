Прокуратура вернула в УМВД жалобу белгородца на подделку подписи в автосалоне

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Как считает прокуратура, по материалу проверки не были выполнены все необходимые проверочные мероприятия. Таким образом, было решено направить материал на дополнительную проверку, а жалобу — удовлетворить.
В ходе проводимой проверки по Вашей жалобе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.01.2023 отменено Старооскольской городской прокуратурой.
постановление прокуратуры
Ранее в отделе УМВД приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — из-за отсутствия состава преступления. Отметим, что в заявлении белгородец Сергей Коваленко сообщил о якобы совершении в отношении него противоправных действий со стороны автосалона ООО «Ринг Авто Оскол». По утверждению мужчины, его подпись, пытаясь навязать дополнительное соглашение, подделал сотрудник салона.