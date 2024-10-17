Министр сельского хозяйства заменила хлеб на пастилу: насколько это полезно?

Воротников также подчеркнул, что в такой замене есть свои риски. Пастила богата клетчаткой, углеводами, пищевыми волокнами, витаминами, которые помогают улучшить перистальтику кишечника и освобождают организм от токсинов. Однако при этом основной компонент в этом лакомстве — сахар, которого там содержится до 80%.