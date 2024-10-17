Министр сельского хозяйства заменила хлеб на пастилу: насколько это полезно?

Posted 17 октября, 11:31
Published 17 октября, 11:31
Modified 17 октября, 11:33
Updated 17 октября, 11:33
Недавно Оксана Лут, министр сельского хозяйства России, сделала необычное заявление на пленарной сессии форума «Сделано в России». Она утверждает, что пастила очень похожа на хлеб, поэтому она заменяет его пастилой, так как ей нельзя есть обычный хлеб.
Мы решили узнать у специалиста, насколько такая замена может быть полезна для здоровья. Алексей Воротников, врач семейной практики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, предположил, что скорее всего, это чисто психологический заменитель:
«Если человеку нельзя есть хлеб по какой-то причине, он может искать похожий продукт хотя бы по внешнему виду. Например, те, кому нельзя сахар, заменяют его сухофруктами. Однако, конечно, пастила не может полностью заменить хлеб по своим вкусовым свойствам. Трудно представить, как можно есть селёдку, борщ или бутерброд с пастилой. Но если человек ест пастилу отдельно, как самостоятельное блюдо, то это вполне возможно».
Для приготовления пастилы используют яблоки, и именно этот факт обеспечивает её полезные свойства. Традиционная китайская медицина рекомендует съедать три яблока в день для сохранения здоровья. Почему яблоки так полезны? Они содержат огромное количество клетчатки, которая выводит токсины из организма, регулирует работу кишечника и способствует уменьшению всасывания холестерина, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Воротников также подчеркнул, что в такой замене есть свои риски. Пастила богата клетчаткой, углеводами, пищевыми волокнами, витаминами, которые помогают улучшить перистальтику кишечника и освобождают организм от токсинов. Однако при этом основной компонент в этом лакомстве — сахар, которого там содержится до 80%.
«Употреблять много сладкого продукта вредно. В сутки можно есть не больше 50-70 граммов пастилы», — отмечает врач.
Пастила богата углеводами и является источником энергии. Большое количество пищевых волокон и органических кислот способствует поддержанию эффективной работы желудочно-кишечного тракта. Наличие большого количества железа, кальция, фосфора, цинка, йода, меди, белков и витаминов А, В и С укрепляет иммунитет и оздоравливает весь организм.
«Но заменять хлеб ею — это неразумно», — заключил Воротников.
Заменить хлеб пастилой — ещё и недешёвое удовольствие. Заметим, что по данным декларации за 2021 год, доход Лут составил примерно 21 млн, тогда она была ещё только замминистра сельского хозяйства. При таком доходе пастила это ещё скромный выбор для замены хлеба.