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Posted 2 октября, 07:50

Published 2 октября, 07:50

Modified 2 октября, 07:50

Updated 2 октября, 07:50

Белгородцы могли купить хлеб, произведённый завтрашним числом

В белгородских магазинах продавали хлеб из будущего

2 октября 2024, 07:50
Фото: 1MI
Белгородцы могли купить хлеб, произведённый завтрашним числом

В минсельхозе объяснили странные даты производства на белгородских продуктах

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Новости Белгорода
Белгородцам объяснили, почему в магазинах встречался хлеб с датой изготовления из будущего. Оказалось, дело в поломке оборудования на хлебопекарном предприятии, заявил министр сельского хозяйства.

Житель Белгородской области спросил у врио замгубернатора Андрея Антоненко, почему в магазинах выпускают в продажу «хлеб из будущего» — на товаре стоит дата завтрашнего дня.

Чиновник подтвердил, что такие случаи действительно были.

«Действительно, когда-то у нас были такие факты. Данный вопрос проработали с руководителем хлебопекарного предприятия. По его информации, при упаковке хлеба произошёл технический сбой оборудования, устанавливающий дату на клипсах при упаковке. Технический сбой оперативно устранили», — сообщил Антоненко.

Руководитель предприятия теперь тщательнее следит за выставлением правильных дат, поэтому подобных случаев больше не было, заверил Антоненко.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Хлеб#Белгород#Андрей Антоненко
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