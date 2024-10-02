В белгородских магазинах продавали хлеб из будущего

Posted 2 октября, 07:50
Published 2 октября, 07:50
Modified 2 октября, 07:50
Updated 2 октября, 07:50
Житель Белгородской области спросил у врио замгубернатора Андрея Антоненко, почему в магазинах выпускают в продажу «хлеб из будущего» — на товаре стоит дата завтрашнего дня.
Чиновник подтвердил, что такие случаи действительно были.
«Действительно, когда-то у нас были такие факты. Данный вопрос проработали с руководителем хлебопекарного предприятия. По его информации, при упаковке хлеба произошёл технический сбой оборудования, устанавливающий дату на клипсах при упаковке. Технический сбой оперативно устранили», — сообщил Антоненко.
Руководитель предприятия теперь тщательнее следит за выставлением правильных дат, поэтому подобных случаев больше не было, заверил Антоненко.
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