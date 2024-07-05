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Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Хлеб

В морозилку можно, в холодильник нельзя: советы, как сохранить хлеб свежим

5 июля 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
Хлеб

Названы рекомендации по хранению хлеба

Домашний хлеб не хранится так долго, как купленный в магазине. Чтобы он оставался свежим дольше, следует придерживаться нескольких рекомендаций. Их перечисляет newia.ru.

По словам автора кулинарных книг Джейсона Шрайбера, без консервантов домашний хлеб зачерствеет уже через пару дней после выпечки из-за отсутствия добавок. Различные виды хлеба имеют разное время хранения. Например, хлеб с маслом и сахаром сохраняет свежесть дольше благодаря способности удерживать влагу, а хлеб на закваске сохраняет свежесть за счёт бактерий.

Чтобы дольше сохранить свежесть хлеба, следует придерживаться нескольких советов. Не нарезайте хлеб заранее: лучше резать только то количество ломтей, которое вам понадобится.

Также не рекомендуется хранить хлеб в холодильнике, поскольку холодная температура делает его твёрдым и чёрствым из-за изменения структуры крахмала.

Важно использовать подходящую тару, чтобы предотвратить окисление и испарение влаги. Лучший вариант — хлебница, но также можно обернуть хлеб в вощёную бумагу или положить в мешочек из льна или хлопчатобумажной ткани.

Если вы не планируете съесть весь хлеб в ближайшее время, можно заморозить его. Домашний хлеб может храниться в морозилке до трёх месяцев. Перед замораживанием лучше порезать хлеб на порции, обернуть в вощёную бумагу и поместить в герметичный контейнер.

Если хлеб всё же стал чёрствым, его можно использовать для приготовления панировочных сухарей или тостов.

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