В морозилку можно, в холодильник нельзя: советы, как сохранить хлеб свежим

Если вы не планируете съесть весь хлеб в ближайшее время, можно заморозить его. Домашний хлеб может храниться в морозилке до трёх месяцев. Перед замораживанием лучше порезать хлеб на порции, обернуть в вощёную бумагу и поместить в герметичный контейнер.