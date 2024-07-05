В морозилку можно, в холодильник нельзя: советы, как сохранить хлеб свежим

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
По словам автора кулинарных книг Джейсона Шрайбера, без консервантов домашний хлеб зачерствеет уже через пару дней после выпечки из-за отсутствия добавок. Различные виды хлеба имеют разное время хранения. Например, хлеб с маслом и сахаром сохраняет свежесть дольше благодаря способности удерживать влагу, а хлеб на закваске сохраняет свежесть за счёт бактерий.
Чтобы дольше сохранить свежесть хлеба, следует придерживаться нескольких советов. Не нарезайте хлеб заранее: лучше резать только то количество ломтей, которое вам понадобится.
Также не рекомендуется хранить хлеб в холодильнике, поскольку холодная температура делает его твёрдым и чёрствым из-за изменения структуры крахмала.
Важно использовать подходящую тару, чтобы предотвратить окисление и испарение влаги. Лучший вариант — хлебница, но также можно обернуть хлеб в вощёную бумагу или положить в мешочек из льна или хлопчатобумажной ткани.
Если вы не планируете съесть весь хлеб в ближайшее время, можно заморозить его. Домашний хлеб может храниться в морозилке до трёх месяцев. Перед замораживанием лучше порезать хлеб на порции, обернуть в вощёную бумагу и поместить в герметичный контейнер.
Если хлеб всё же стал чёрствым, его можно использовать для приготовления панировочных сухарей или тостов.