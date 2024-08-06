В обстреливаемом белгородском приграничье завышали цены на хлеб

Прокуратура наказала руководителя белгородского предприятия за завышение цен

Прокурорская проверка выявила нарушения в одном из продуктовых магазинов Грайворонского горокруга. Оказалось, что там завышали цены на некоторые категории товаров, особенно на хлеб и хлебобулочные изделия. Против руководителя магазина заведено административное дело, сообщили в прокуратуре.