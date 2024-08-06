bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Хлеб

В обстреливаемом белгородском приграничье завышали цены на хлеб

6 августа 2024, 15:04
Фото: Изображение Midjourney
Хлеб

Прокуратура наказала руководителя белгородского предприятия за завышение цен

Прокурорская проверка выявила нарушения в одном из продуктовых магазинов Грайворонского горокруга. Оказалось, что там завышали цены на некоторые категории товаров, особенно на хлеб и хлебобулочные изделия. Против руководителя магазина заведено административное дело, сообщили в прокуратуре.

В результате проверки обнаружено, что продуктовый магазин в Грайворонском городском округе завышал стоимость товаров, произведённых в регионе. Особенно это касалось хлеба и хлебобулочных изделий — на них надбавки были выше допустимого уровня.

В связи с этим районная прокуратура завела административное дело против руководителя предприятия за нарушение порядка ценообразования. Это регулируется частью 1 статьи 14.6 КоАП РФ.

Предприятие торговли уже устранило нарушения, заверили в надзорном ведомстве.

«Хлеб по талонам»? Белгородцам из опасного приграничья сократили поставки продуктов
Узнать подробнее
Читайте также:
Пока огурцы и капуста дорожают, дешевеют бананы: что происходит с ценамиГде в Белгородской области продают самый дешёвый сахар?Из-за жары подорожали помидоры, а из-за роста цен на золото — обручальные кольца
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Продукты питания#Магазин#Проверка#Цены#Хлеб#Белгород#Грайворонский горокруг#Приграничье
Подпишитесь
ВСУ бьют по белгородскому приграничью: ранена женщина, два села без света
Сегодня, 13:14
Разрушения после ночной атаки под Белгородом приняли за удар по спецназу «Ахмат»
Сегодня, 13:03
Белгородцы 5 августа всё же смогли полюбоваться праздничным «салютом»
Сегодня, 08:06
Адвокат Мешков стал владельцем компании свидетеля по делу Иванова
Сегодня, 09:34
Пять домов, два авто и склад повреждены из-за ударов ВСУ по Белгородской области
Сегодня, 12:40
Гладков объявил об эвакуации Белгорода? В Сети появилось подозрительное видео
Сегодня, 13:33