В обстреливаемом белгородском приграничье завышали цены на хлеб

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В результате проверки обнаружено, что продуктовый магазин в Грайворонском городском округе завышал стоимость товаров, произведённых в регионе. Особенно это касалось хлеба и хлебобулочных изделий — на них надбавки были выше допустимого уровня.
В связи с этим районная прокуратура завела административное дело против руководителя предприятия за нарушение порядка ценообразования. Это регулируется частью 1 статьи 14.6 КоАП РФ.
Предприятие торговли уже устранило нарушения, заверили в надзорном ведомстве.