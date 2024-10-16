Как правильно и сколько можно хранить купленный в магазине хлеб?

Сроки и условия хранения для каждого хлебобулочного изделия изготовитель определяет сам. Они должны быть указаны на упаковке. Обычно реализовать хлебную продукцию из ржаной и ржано-пшеничной муки необходимо за 36 часов с момента выхода из печи, а пшеничной — за 24 часа.