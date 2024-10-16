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Posted 16 октября, 16:05

Published 16 октября, 16:05

Modified 16 октября, 16:05

Updated 16 октября, 16:05

Некачественный хлеб может стать причиной неприятных последствий для здоровья

Как правильно и сколько можно хранить купленный в магазине хлеб?

16 октября 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney
Некачественный хлеб может стать причиной неприятных последствий для здоровья

Белгородский Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях по выбору хлеба

Сегодня, 16 октября, отмечается Всемирный день хлеба. В честь праздника региональное управление Роспотребнадзора напоминает белгородцам о том, как правильно выбирать и хранить хлебобулочные изделия.

В магазине осмотрите хлеб, он должен быть без вмятин и трещин, легко возвращать форму при нажатии. Продукт не должен содержать пустот или комков, плесени, странно пахнуть. Если аромат от изделия не классический, а прогорклый — это верный признак микробиологического загрязнения.

Упаковка хлеба должна быть целая и чистая. При выборе лучше взять то изделие, в составе которого есть мука грубого помола, отруби или ржаная мука. Такой хлеб может покрыть 20-75% суточной потребности в витаминах.

Лучше отдавать предпочтение хлебу, где меньше консервантов и добавок. Продукция, конечно, лучше по качеству, но храниться будет меньше. А повышенная концентрация дрожжей может вызвать вздутие или метеоризм.

Сроки и условия хранения для каждого хлебобулочного изделия изготовитель определяет сам. Они должны быть указаны на упаковке. Обычно реализовать хлебную продукцию из ржаной и ржано-пшеничной муки необходимо за 36 часов с момента выхода из печи, а пшеничной — за 24 часа.

Мелкоштучные изделия массой менее 200 грамм должны уйти ещё раньше — за 16 часов, но упакованные могут храниться трое суток.

Хранить хлеб нужно в чистом текстильном мешке в тёмном, сухом месте, в бумажном пакете, в холодильнике или в виде сухарей.

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