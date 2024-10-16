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Posted 16 октября, 14:45

Published 16 октября, 14:45

Modified 16 октября, 14:45

Updated 16 октября, 14:45

Белгородцев ожидает Суперлуние

В четверг белгородцы увидят особенно большую Луну

16 октября 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцев ожидает Суперлуние

Суперлуние года произойдёт 17 октября

Белгородцы увидят особенно необычную Луну. Будет не просто полнолуние, а Суперлуние — явление, при котором спутник Земли выглядит больше и ярче обычного, сообщает группа «AstroAlert | Наблюдательная астрономия». Когда можно будет его наблюдать?

В четверг, 17 октября, в 14:26 по московскому времени Луна пройдёт точку полнолуния на небе и расположится в созвездии Рыб. Но полнолуние будет необычное, это будет Суперлуние.

Всё потому, что естественный спутник Земли перед этим пройдёт свой перигей — ближайшую точку к нашей планете. Видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8%, а яркость — на 13%.

Разница будет не так велика, чтобы легко её увидеть. Но наиболее крупной Луна будет с утра и вечером на горизонте за счёт «лунной иллюзии» — оптического явления, когда спутник кажется особенно большим.

«Любой предмет, который мы наблюдаем близко, он кажется нам больше, сама по себе Луна больше не станет. До конца года второго Суперлуния не будет. Луну будет видно со всего полушария», — рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева Агентству городских новостей «Москва».

Взгляд на небо: белгородцы могут увидеть первое из четырёх Суперлуний
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Луна#Россия#Суперлуние#Астрономия#Космос#Полнолуние
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