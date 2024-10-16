В четверг белгородцы увидят особенно большую Луну

«Любой предмет, который мы наблюдаем близко, он кажется нам больше, сама по себе Луна больше не станет. До конца года второго Суперлуния не будет. Луну будет видно со всего полушария», — рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева Агентству городских новостей «Москва».