Астрономы в экстазе: что можно наблюдать в небе в октябре?

Когда такие кометы приближаются к Солнцу, они становятся очень яркими, но из-за близости к горячей звезде наблюдать за ними становится крайне непросто. Если комета переживёт перигелий 28 октября, что не факт, то её хвост можно будет сфотографировать на утренней заре в течение нескольких дней.