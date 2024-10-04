Астрономы в экстазе: что можно наблюдать в небе в октябре?

Posted 4 октября, 10:39
Published 4 октября, 10:39
Modified 4 октября, 10:39
Updated 4 октября, 10:39
В октябре в небе над Белгородской областью можно будет наблюдать сразу две яркие кометы. Первая из них, Цзыцзиньшань — ATLAS C/2023 A3, станет видна на вечернем небе с 12 по 13 октября на западе.
Белгородские астрономы ожидают, что в течение недели её можно будет наблюдать невооружённым глазом за городом, где меньше освещения, вместе с длинным хвостом. В телескоп же небесное тело можно будет увидеть до конца месяца.
Со второй кометой, открытой всего неделю назад — ATLAS C/2024 S1, — всё сложнее. Её перигелий, точка, в которой комета достигает максимальной яркости и длины хвоста, находится всего в 500 000 км от поверхности Солнца.
Когда такие кометы приближаются к Солнцу, они становятся очень яркими, но из-за близости к горячей звезде наблюдать за ними становится крайне непросто. Если комета переживёт перигелий 28 октября, что не факт, то её хвост можно будет сфотографировать на утренней заре в течение нескольких дней.