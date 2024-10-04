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Posted 4 октября, 10:39

Published 4 октября, 10:39

Modified 4 октября, 10:39

Updated 4 октября, 10:39

Одна из комет будет видна в небе до конца октября

Астрономы в экстазе: что можно наблюдать в небе в октябре?

4 октября 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney
Одна из комет будет видна в небе до конца октября

Кометы Цзыцзиньшань и ATLAS C/2024 S1 покажутся в небе над Белгородской областью

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Новости Белгорода
В октябре жителям Белгородской области выпадет уникальная возможность наблюдать за двумя яркими кометами, сообщает команда группы «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде». Одну из них можно будет наблюдать невооружённым глазом, но со второй всё сложнее.

В октябре в небе над Белгородской областью можно будет наблюдать сразу две яркие кометы. Первая из них, Цзыцзиньшань — ATLAS C/2023 A3, станет видна на вечернем небе с 12 по 13 октября на западе.

Белгородские астрономы ожидают, что в течение недели её можно будет наблюдать невооружённым глазом за городом, где меньше освещения, вместе с длинным хвостом. В телескоп же небесное тело можно будет увидеть до конца месяца.

Со второй кометой, открытой всего неделю назад — ATLAS C/2024 S1, — всё сложнее. Её перигелий, точка, в которой комета достигает максимальной яркости и длины хвоста, находится всего в 500 000 км от поверхности Солнца.

Когда такие кометы приближаются к Солнцу, они становятся очень яркими, но из-за близости к горячей звезде наблюдать за ними становится крайне непросто. Если комета переживёт перигелий 28 октября, что не факт, то её хвост можно будет сфотографировать на утренней заре в течение нескольких дней.

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