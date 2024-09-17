У Земли почти на два месяца появится вторая Луна

Posted 17 сентября, 11:23
Published 17 сентября, 11:23
Modified 17 сентября, 11:23
Updated 17 сентября, 11:23
Исследователи из Мадридского университета Комплутенсе узнали, что с 29 сентября по 25 ноября этого года астероид 2024 PT5 появится на орбите нашей планеты. Астероид крайне мал и почти не светит, поэтому без специального оборудования увидеть явление будет нельзя.
Астероид принадлежит к редкому классу, которые называют объектами Арджуна — они имеют близкие к земной орбиты. Назвали семейство в честь героя древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Этот астероид временно присоединится к земной орбите, а затем вернётся на более широкую.
Эти временные спутники, так называемые мини-луны, не раз появлялись на нашем небе. Например, астероид под названием 2022 NX1 заметили в 1981 году, а после — в 2022 году. В следующий раз этот же астероид может оказаться на небе Земли примерно в 2051 году.