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Posted 17 сентября, 11:23

Published 17 сентября, 11:23

Modified 17 сентября, 11:23

Updated 17 сентября, 11:23

У Земли почти на два месяца появится вторая Луна

У Земли почти на два месяца появится вторая Луна

17 сентября 2024, 11:23
Фото: 1MI
Заметить необычное явление невооружённым взглядом не получится, поскольку вторая мини-луна, являющаяся астероидом, слишком маленькая и неяркая. Точные даты появления астероида на небе Земли узнали журналисты «Новой Хакасии».

Исследователи из Мадридского университета Комплутенсе узнали, что с 29 сентября по 25 ноября этого года астероид 2024 PT5 появится на орбите нашей планеты. Астероид крайне мал и почти не светит, поэтому без специального оборудования увидеть явление будет нельзя.

Астероид принадлежит к редкому классу, которые называют объектами Арджуна — они имеют близкие к земной орбиты. Назвали семейство в честь героя древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Этот астероид временно присоединится к земной орбите, а затем вернётся на более широкую.

Эти временные спутники, так называемые мини-луны, не раз появлялись на нашем небе. Например, астероид под названием 2022 NX1 заметили в 1981 году, а после — в 2022 году. В следующий раз этот же астероид может оказаться на небе Земли примерно в 2051 году.

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#Александра Склярова#Наука#Луна
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