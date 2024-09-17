У Земли почти на два месяца появится вторая Луна

Эти временные спутники, так называемые мини-луны, не раз появлялись на нашем небе. Например, астероид под названием 2022 NX1 заметили в 1981 году, а после — в 2022 году. В следующий раз этот же астероид может оказаться на небе Земли примерно в 2051 году.