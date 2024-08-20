Белгородцы заметили «Осетровую Луну»: фото

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В ночь с 19 на 20 августа над Белгородской областью нависло «Голубое Суперлуние», или «Осетровая Луна». Второе название ей подходит больше, потому что единственный спутник Земли окрасился в ярко-оранжевый цвет. Белгородцы из разных районов вышли на улицы, чтобы пронаблюдать завораживающее явление.
Суперлуние — это момент, когда полнолуние совпадает с максимальным приближением Луны к Земле. И так в 2024 году будет ещё три: