Белгородцы заметили «Осетровую Луну»: фото

В ночь с 19 на 20 августа над Белгородской областью нависло «Голубое Суперлуние», или «Осетровая Луна». Второе название ей подходит больше, потому что единственный спутник Земли окрасился в ярко-оранжевый цвет. Белгородцы из разных районов вышли на улицы, чтобы пронаблюдать завораживающее явление.