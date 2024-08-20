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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Полнолуние в Белгородской области.

Белгородцы заметили «Осетровую Луну»: фото

20 августа 2024, 06:36
Фото: Александр Лобынцев / Telegram-канал «Товарищ Лобынцнев»
Полнолуние в Белгородской области.

Не совсем «Голубое Суперлуние» наблюдали белгородцы прошлой ночью

Минувшей ночью в небе над Белгородской областью можно было наблюдать уникальное явление — «Голубое Суперлуние», которое также называют «Осетровой Луной». Спутник Земли удивил наблюдателей необычным оранжевым цветом.

В ночь с 19 на 20 августа над Белгородской областью нависло «Голубое Суперлуние», или «Осетровая Луна». Второе название ей подходит больше, потому что единственный спутник Земли окрасился в ярко-оранжевый цвет. Белгородцы из разных районов вышли на улицы, чтобы пронаблюдать завораживающее явление.

Суперлуние — это момент, когда полнолуние совпадает с максимальным приближением Луны к Земле. И так в 2024 году будет ещё три:

  • 18 сентября — «Урожайная Луна»
  • 17 октября — «Луна Охотника»
  • 16 ноября — «Бобровая Луна»
Полнолуние в Белгородской области.Полнолуние в Белгородской области.
Полнолуние в Белгородской области.Полнолуние в Белгородской области.
Полнолуние в Белгородской области.Полнолуние в Белгородской области.
Полнолуние в Белгородской области.Полнолуние в Белгородской области.
Полнолуние в Белгородской области.Полнолуние в Белгородской области.
Полнолуние в Белгородской области.Полнолуние в Белгородской области.
Полнолуние в Белгородской области.
Фото: Telegram-канал «Строитель Онлайн»
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