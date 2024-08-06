В августе появится «голубая Луна». Что это за явление и опасно ли для человека?

В этом году такое явление можно будет увидеть 19 августа в 21:25 по московскому времени — оно будет сезонным, а не календарным. Их главное различие в том, что сезонное полнолуние случается не в один календарный месяц, а является «дополнением» к полнолуниям одного сезона: вместо трёх появляется четыре.