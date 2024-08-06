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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Голубая Луна

В августе появится «голубая Луна». Что это за явление и опасно ли для человека?

6 августа 2024, 15:08
Фото: freepik
Голубая Луна
Летом 2024 года жители Земли могут наблюдать сезонную «голубую Луну». О том, что это такое, когда оно будет и влияет ли как-то на человека, читайте в нашем материале.

Уже через две недели жители Земли смогут лицезреть «голубую Луну». Это такое астрономическое явление, когда за один календарный месяц происходит сразу два полнолуния, и, как бы нам не хотелось, оно не имеет никакое отношение к смене цвета спутника Земли. Правда, иногда из-за дыма или пепла Луна и правда может принимать голубоватый оттенок, но это случается крайне редко.

В этом году такое явление можно будет увидеть 19 августа в 21:25 по московскому времени — оно будет сезонным, а не календарным. Их главное различие в том, что сезонное полнолуние случается не в один календарный месяц, а является «дополнением» к полнолуниям одного сезона: вместо трёх появляется четыре.

Главное не упустить этот вид, потому что в следующий раз сезонная «голубая Луна» случится только в 2027 году. Календарную же ожидают в мае 2026 года.

Так как «голубая Луна» является обычным полнолунием, никакого влияния на человека она не оказывает, так что беспокоиться не о чем.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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