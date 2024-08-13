Небо в Белгородской области вновь стало кроваво-красным

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В ночь с 12 на 13 августа жители Шебекинского городского округа стали свидетелями интересного атмосферного явления. Ночное небо окрасилось кроваво-красным цветом.
Это явление — вариация северного сияния. Его называют «авророй». Оно возникает из-за постепенного нарастания солнечной активности. По той же причине образуются магнитные бури.
В прошлый раз красное сияние заметили белгородцы 5 ноября прошлого года. Тогда физик Вячеслав Авдеев рассказал, представляет ли аврора опасность для людей.