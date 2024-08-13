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Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Аврора над Белгородской областью

Небо в Белгородской области вновь стало кроваво-красным

13 августа 2024, 11:40
Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»
Аврора над Белгородской областью

Белгородцы сняли на видео «кровавое» зарево

Багровая аврора, или полярное сияние, заметили сегодняшней ночью в Шебекинском горокруге. В прошлый раз небо окрасилось красным в ноябре 2023 года.

В ночь с 12 на 13 августа жители Шебекинского городского округа стали свидетелями интересного атмосферного явления. Ночное небо окрасилось кроваво-красным цветом.

Это явление — вариация северного сияния. Его называют «авророй». Оно возникает из-за постепенного нарастания солнечной активности. По той же причине образуются магнитные бури.

В прошлый раз красное сияние заметили белгородцы 5 ноября прошлого года. Тогда физик Вячеслав Авдеев рассказал, представляет ли аврора опасность для людей.

Аврора над Белгородской областью
Видео: Telegram-канал «ШО Шебекино»
«Кровавое» небо над Белгородской областью было опасным? Отвечает физик
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