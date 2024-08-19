Взгляд на небо: белгородцы могут увидеть первое из четырёх Суперлуний

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
В ночь с 18 на 19 августа жители Белгорода наблюдали полную луну.
Завтра, 20 августа, будет последний день летнего полнолуния в 2024 году. А сегодня, 19 августа, ночью белгородцы смогут наблюдать необычное явление — Суперлуние. Это момент, когда полная Луна совпадает с максимальным приближением Луны к Земле.
Сегодняшнее Суперлуние — первое из четырёх в этом году. Его называют «Голубое Суперлуние» или «Осетровая Луна».
Следующее Суперлуние — «Урожайная Луна» — состоится 18 сентября. Затем, 17 октября, можно будет увидеть «Луну Охотника», а 16 ноября — «Бобровую Луну».