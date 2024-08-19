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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:42

Полнолуние в Белгородской области

Взгляд на небо: белгородцы могут увидеть первое из четырёх Суперлуний

19 августа 2024, 09:40
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Полнолуние в Белгородской области

Белгородцы смогут наблюдать Суперлуну

Последнее летнее полнолуние наблюдают белгородцы в этом году. В этот раз оно будет особенным — ночью 19 августа на небе появится Суперлуна. Это будет первое из четырёх Суперлуний в 2024 году.

В ночь с 18 на 19 августа жители Белгорода наблюдали полную луну.

Завтра, 20 августа, будет последний день летнего полнолуния в 2024 году. А сегодня, 19 августа, ночью белгородцы смогут наблюдать необычное явление — Суперлуние. Это момент, когда полная Луна совпадает с максимальным приближением Луны к Земле.

Сегодняшнее Суперлуние — первое из четырёх в этом году. Его называют «Голубое Суперлуние» или «Осетровая Луна».

Следующее Суперлуние — «Урожайная Луна» — состоится 18 сентября. Затем, 17 октября, можно будет увидеть «Луну Охотника», а 16 ноября — «Бобровую Луну».

Полнолуние в Белгородской области.Полнолуние в Белгородской области.
Полнолуние в Белгородской области.
Фото: Александр Лобынцев / Telegram-канал «Товарищ Лобынцев»
В августе появится «голубая Луна». Что это за явление и опасно ли для человека?
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