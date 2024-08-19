Взгляд на небо: белгородцы могут увидеть первое из четырёх Суперлуний

Белгородцы смогут наблюдать Суперлуну

Последнее летнее полнолуние наблюдают белгородцы в этом году. В этот раз оно будет особенным — ночью 19 августа на небе появится Суперлуна. Это будет первое из четырёх Суперлуний в 2024 году.