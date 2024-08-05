В августе россияне увидят звездопад Персеиды. Что это и где посмотреть?

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Звездопад Персеиды представляет собой метеорный поток, который выглядит как множество падающих звёзд. Однако эти «звёзды» на самом деле обычные метеоры — частицы пыли и льда, которые входят в атмосферу Земли со скоростью примерно 60 километров в секунду. После того, как частицы попадают в атмосферу, они сразу сгорают, из-за чего и получается подобный след на небе. Такое явление назвали звездопадом Персеиды, поскольку метеоры выходят из одноимённого созвездия.
Наблюдать за таким красивым явлением можно будет уже в следующий понедельник, 12 августа. Лучше всего метеоры будет видно с 16:00 до 19:00 по московскому времени. Увидеть явление смогут жители Центральной части России, Урала, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Казани и Екатеринбурга.
Наиболее ярким звездопад Персеиды будет за городом, где отсутствует искусственное освещение. Так как наблюдать за метеорами придётся в дневное время суток, можно воспользоваться приложением, которое показывает расположение звёзд: благодаря нему можно найти созвездие Персеиды и повернуться в нужную сторону для обзора.