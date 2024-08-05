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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

В августе россияне увидят звездопад Персеиды. Что это и где посмотреть?

В августе россияне увидят звездопад Персеиды. Что это и где посмотреть?

5 августа 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
В августе жители Земли смогут увидеть звездопад Персеиды. Что это такое, когда и как его можно будет увидеть, читайте в нашем материале.

Звездопад Персеиды представляет собой метеорный поток, который выглядит как множество падающих звёзд. Однако эти «звёзды» на самом деле обычные метеоры — частицы пыли и льда, которые входят в атмосферу Земли со скоростью примерно 60 километров в секунду. После того, как частицы попадают в атмосферу, они сразу сгорают, из-за чего и получается подобный след на небе. Такое явление назвали звездопадом Персеиды, поскольку метеоры выходят из одноимённого созвездия.

Наблюдать за таким красивым явлением можно будет уже в следующий понедельник, 12 августа. Лучше всего метеоры будет видно с 16:00 до 19:00 по московскому времени. Увидеть явление смогут жители Центральной части России, Урала, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Казани и Екатеринбурга.

Наиболее ярким звездопад Персеиды будет за городом, где отсутствует искусственное освещение. Так как наблюдать за метеорами придётся в дневное время суток, можно воспользоваться приложением, которое показывает расположение звёзд: благодаря нему можно найти созвездие Персеиды и повернуться в нужную сторону для обзора.

Белгородцы запечатлели звездопад Персеиды: фото и видео
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