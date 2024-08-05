В августе россияне увидят звездопад Персеиды. Что это и где посмотреть?

Звездопад Персеиды представляет собой метеорный поток, который выглядит как множество падающих звёзд. Однако эти «звёзды» на самом деле обычные метеоры — частицы пыли и льда, которые входят в атмосферу Земли со скоростью примерно 60 километров в секунду. После того, как частицы попадают в атмосферу, они сразу сгорают, из-за чего и получается подобный след на небе. Такое явление назвали звездопадом Персеиды, поскольку метеоры выходят из одноимённого созвездия.