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Posted 16 октября, 08:46

Published 16 октября, 08:46

Modified 16 октября, 08:48

Updated 16 октября, 08:48

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Валуйском округе

Около 300 соцобъектов повреждены из-за обстрелов в белгородском приграничье

16 октября 2024, 08:46
Фото: «Go31»
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Валуйском округе

Гладков назвал сроки восстановления повреждённого ФОКа в белгородском Уразово

Сюжет
Приграничье
Из-за регулярных обстрелов на приграничных территориях Белгородской области повреждены и разрушены множество социальных объектов. В том числе физкультурно-оздоровительный комплекс «Русич» в Валуйском округе. Когда его планируют восстановить?

Жители Валуйского округа интересуются, когда восстановят ФОК «Русич» в Уразово. В конце декабря прошлого года туда был прямой прилёт украинского снаряда. Никто в результате атаки не пострадал, но комплекс пришлось временно вывести из эксплуатации.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что приступить к ремонтным работам в этом году специалисты просто не могут — не позволяет оперативная обстановка. Планируют заняться физкультурно-оздоровительным комплексом уже в 2025 году, возможно, весной.

Губернатор подчеркнул, что всего вдоль границы на территории Белгородской области из-за обстрелов ВСУ повреждено около 300 социальных объектов. Большую часть на текущий момент восстановить невозможно.

В Уразово Валуйского горокруга зафиксирован прямой прилёт в оздоровительный комплекс
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#ФОК#Уразово#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Разрушения#Атака ВСУ#Валуский горокруг#Обстрелы
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