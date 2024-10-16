Около 300 соцобъектов повреждены из-за обстрелов в белгородском приграничье

Posted 16 октября, 08:46
Published 16 октября, 08:46
Modified 16 октября, 08:48
Updated 16 октября, 08:48
Жители Валуйского округа интересуются, когда восстановят ФОК «Русич» в Уразово. В конце декабря прошлого года туда был прямой прилёт украинского снаряда. Никто в результате атаки не пострадал, но комплекс пришлось временно вывести из эксплуатации.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что приступить к ремонтным работам в этом году специалисты просто не могут — не позволяет оперативная обстановка. Планируют заняться физкультурно-оздоровительным комплексом уже в 2025 году, возможно, весной.
Губернатор подчеркнул, что всего вдоль границы на территории Белгородской области из-за обстрелов ВСУ повреждено около 300 социальных объектов. Большую часть на текущий момент восстановить невозможно.