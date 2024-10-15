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Posted 15 октября, 11:05

Published 15 октября, 11:05

Modified 15 октября, 11:05

Updated 15 октября, 11:05

В Белгородской области вынесли приговор ещё одному потенциальному перебежчику

Житель Коми уехал в Белгородскую область, чтобы пройти госграницу и примкнуть к ВСУ

15 октября 2024, 11:05
Фото: 1MI
В Белгородской области вынесли приговор ещё одному потенциальному перебежчику

В Белгородской области осудили пытавшегося примкнуть к ВСУ жителя Коми

Сюжет
Суд
Уголовное дело против мужчины возбудили по нескольким статьям. В итоге его признали виновным и приговорили к серьёзному тюремному сроку, сообщает ТАСС.

Как пишет агентство со ссылкой на региональное управление ФСБ, житель Коми сотрудничал с украинской стороной. В мессенджере он получил задание уехать в Белгородскую область, чтобы затем незаконно перейти госграницу.

Предполагается, что впоследствии он мог вступить в запрещённую в РФ военизированную организацию. Однако довести задуманное до конца мужчине помешали пограничники.

Уголовное дело против жителя Коми возбудили по нескольким статьям. Среди них –приготовление к преступлению (ч. 3 ст. 30, ст. 30, ч. 2), госизмена (ст. 275, ч. 3), участие в деятельности террористической организации (ст. 205.5), попытка незаконного пересечения госграницы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к десяти годам лишения свободы. Три года из этого срока житель Коми будет в тюрьме, оставшиеся семь лет — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его ограничили в свободе сроком на год, также ему назначили штраф.

Приговор в силу не вступил.

Ранее сообщалось о ещё одном жителе Коми, который пытался пересечь госграницу на участке в Белгородской области и вступить в ВСУ.

Суд вынес приговор парню, пытавшемуся пересечь белгородскую границу и вступить в ВСУ
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