Житель Коми уехал в Белгородскую область, чтобы пройти госграницу и примкнуть к ВСУ

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к десяти годам лишения свободы. Три года из этого срока житель Коми будет в тюрьме, оставшиеся семь лет — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его ограничили в свободе сроком на год, также ему назначили штраф.