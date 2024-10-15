Житель Коми уехал в Белгородскую область, чтобы пройти госграницу и примкнуть к ВСУ

Posted 15 октября, 11:05
Published 15 октября, 11:05
Modified 15 октября, 11:05
Updated 15 октября, 11:05
Как пишет агентство со ссылкой на региональное управление ФСБ, житель Коми сотрудничал с украинской стороной. В мессенджере он получил задание уехать в Белгородскую область, чтобы затем незаконно перейти госграницу.
Предполагается, что впоследствии он мог вступить в запрещённую в РФ военизированную организацию. Однако довести задуманное до конца мужчине помешали пограничники.
Уголовное дело против жителя Коми возбудили по нескольким статьям. Среди них –приготовление к преступлению (ч. 3 ст. 30, ст. 30, ч. 2), госизмена (ст. 275, ч. 3), участие в деятельности террористической организации (ст. 205.5), попытка незаконного пересечения госграницы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ).
Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к десяти годам лишения свободы. Три года из этого срока житель Коми будет в тюрьме, оставшиеся семь лет — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его ограничили в свободе сроком на год, также ему назначили штраф.
Приговор в силу не вступил.
Ранее сообщалось о ещё одном жителе Коми, который пытался пересечь госграницу на участке в Белгородской области и вступить в ВСУ.