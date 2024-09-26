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Posted 26 сентября, 15:36

Published 26 сентября, 15:36

Modified 26 сентября, 15:43

Updated 26 сентября, 15:43

Членам банды подростков в Белгороде вынесли приговоры

Членам банды подростков в Белгороде вынесли приговоры

26 сентября 2024, 15:36
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Суд
Наказание назначили двум фигурантам. Приговор в законную силу не вступил. Подробнее сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу. Речь идёт об обвинении двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершённое группой лиц с применением насилия.

Речь идёт о банде подростков. В декабре 2023 года на четвёртом этаже парковки ТРЦ «Мега Гринн» белгородцы спровоцировали конфликт с незнакомцем. Подростки несколько раз ударили его по лицу. Происходящее злоумышленники снимали на видео и публиковали в Сети. Ситуация вызвала общественный резонанс.

По итогам суд назначил одному подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на два года, второму — в виде лишения свободы на срок два года и три месяца. Отбывать наказание белгородцы будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в мае текущего года сообщалось, что все шесть участников банды находятся в СИЗО. Правоохранительные органы завершили расследование уголовных дел и направили их материалы в суд для рассмотрения. Главаря банды лишили гражданства РФ.

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