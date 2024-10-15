Уехала на ногах, приехала в гробу: белгородка умерла в Москве перед операцией

Кардиолог и терапевт сообщили белгородцам, что перед подготовкой к операции пациентам вводят наркотик и антибиотик, но информации о том, что это же вводили их матери, нигде нет. Врачи также, основываясь на медкарте, опровергли информацию о повышенном давлении у женщины.