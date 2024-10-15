Уехала на ногах, приехала в гробу: белгородка умерла в Москве перед операцией

Posted 15 октября, 08:14
Published 15 октября, 08:14
Modified 15 октября, 08:16
Updated 15 октября, 08:16
Жительница Старооскольского горокруга поступила в частную московскую клинику «Медскан на Яузе» для проведения операции по замене тазобедренного сустава, которую назначили на 31 мая. Однако операцию решили провести раньше назначенного времени и не под местным, а под общим наркозом.
Перед оперативным вмешательством у женщины поднялось давление до 190. Его пытались сбить, но, видимо, не вышло.
После предполагаемой операции женщина перестала отвечать на звонки, а по номеру клиники срабатывал автоответчик. Утром следующего дня детям пациентки сообщили, что операцию не провели, поскольку у белгородки случился анафилактический шок с остановкой сердца, но она жива и её переводят в другую больницу. Там её якобы подключили к ИВЛ.
Когда дети женщины приехали в столицу, они узнали, что их мать не числится в той больнице, о которой рассказали в частной клинике. Позже они выяснили, что их мать скончалась.
«Сообщили, что она скончалась в 12:33, хотя врач из госпиталя „Медскан на Яузе“ нам сказал в три часа дня, что с ней всё хорошо. Как-то непонятно», — отметил сын Владимир.
Кардиолог и терапевт сообщили белгородцам, что перед подготовкой к операции пациентам вводят наркотик и антибиотик, но информации о том, что это же вводили их матери, нигде нет. Врачи также, основываясь на медкарте, опровергли информацию о повышенном давлении у женщины.
«Мы написали заявление, чтобы нам выдали медицинскую документацию с точностью по времени, что и когда делали с мамой. Также замглавврача сообщил, что у них будет проводиться внутренняя проверка по данному факту, результаты которой нам до сих пор неизвестны», — добавил Владимир.
Дети думают, что при оперативном лечении их мать могли спасти.
«Врач больницы, где она скончалась, сказал, что её привезли в полумёртвом состоянии. Почему скорая помощь для транспортировки в нужное кардиоотделение была вызвана только спустя два с половиной часа? Почему упущено так много времени? В больницу, где она скончалась по итогу, она уже была привезена в коме с отёком головного мозга и лёгких», — рассказал белгородец.
Несмотря на то, что никаких противопоказаний к операции у женщины не было, в частной клинике опровергают свою вину и утверждают, что выполнили лечебные мероприятия в полном объёме. А решение о переводе пациентки в другую больницу якобы было принято своевременно.
Дети белгородки уже подали жалобу и обратились с заявлением в правоохранительные органы. Если в ближайшее время Следком не отреагирует на случившееся, то защита планирует обратиться в прокуратуру.