Четверо детей умерли, мать на девятом месяце — в больнице: чем отравилась целая семья

Posted 25 сентября, 11:26
Published 25 сентября, 11:26
Modified 25 сентября, 12:02
Updated 25 сентября, 12:02
В селе Красная Сопка Красноярского края произошла трагическая ситуация. Накануне, 21 сентября, вся семья после ужина покупными пельменями и курицей из местного магазина, почувствовала себя плохо. Утром следующего дня появились симптомы пищевого отравления. Родители немедленно вызвали скорую. Однако, несмотря на помощь, оказанную врачами, состояние шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось. Они скончались в больнице. По сообщению следственного комитета, вскоре скончался третий ребенок. Через некоторое время стало известно, что четвертой жертвой отравления оказалась 12-летняя девочка. Ее смерть наступила в ночь на понедельник, 23 сентября. Их мать, также отравившаяся ужином, находится на девятом месяце беременности.
Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Все полуфабрикаты и курица были изъяты из сельпо, а также допрошен хозяин магазина. В рамках расследования рассматриваются две ключевые версии: отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, и попадание в пищу опасного для жизни вещества.
По информации ТАСС со ссылкой на региональный СК, проведенная экспертиза показала, что в организме отца и одной из девочек не обнаружено следов инсектицидного средства от мух. Однако, версия об отравлении дихлофосом «Варан» не исключается. В краевой прокуратуре уточнили, что незадолго до трагедии в доме травили насекомых с помощью аэрозоля. Все возможные источники отравления были изъяты из дома семьи для экспертизы.
В ходе проверки магазина было установлено, что владелец нарушал ветеринарные требования, а документы на продукты были внесены в базу только 23 сентября. В региональном Россельхознадзоре сообщили, что проследить происхождение продуктов и их безопасность невозможно. Ведомство сообщило о наличии шести партий пельменей общим весом 21 кг, принадлежащих четырем разным компаниям: ООО ТД «Морозко» из Алтайского края, ООО фабрика полуфабрикатов «ВДОВОЛЬ» — Республика Хакасия, ООО «Уральские пельмени» из Челябинской области, ООО «Сибирский гурман» — из Новосибирской.
Россельхознадзор также определил поставщиков куриного мяса, которое могло быть причиной пищевого отравления. К ним относятся: АО «Куриное царство», зарегистрированное в Алтайском крае, ООО «Брянский бройлер», работающее в Брянской области, АО «Приосколье» из Белгородской области, п/ф «Рефтинская» — Свердловская область, «Саянский бройлер» — Иркутская область и ещё один белгородский производитель — «Белгородский бройлер».
Отец отравившейся семьи рассказал, что они с супругой обычно покупали пельмени одной и той же марки в местном магазине «Олимп», но на этот раз решили приобрести другую. Старшая дочь от мяса отказалась, пельменями ужинали все члены семьи. Наутро они почувствовали боль в животе и тошноту. Младшая дочь потеряла сознание, после чего вся семья была доставлена в больницу. Что происходило дальше глава семейства не помнит, так как его состояние стало сильно ухудшаться. Состояние родителей детей, которые скончались от отравления, находятся в больнице в удовлетворительном состоянии, оба в сознании. Когда супругов выпишут из больницы — неизвестно. Также ничего не сообщается про их психологическое состояние.
Следственные органы продолжают свою работу. Проводятся дополнительные экспертизы, чтобы определить конкретную причину смерти детей и выявить отравляющее вещество. В настоящий момент остаются на рассмотрении две главные версии: отравление продуктами питания и попадание в пищу опасного для жизни вещества.