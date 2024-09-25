bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 11:26

Published 25 сентября, 11:26

Modified 25 сентября, 12:02

Updated 25 сентября, 12:02

Трагедия в Красноярском крае: отравление семьи унесло жизни четверых дете

Четверо детей умерли, мать на девятом месяце — в больнице: чем отравилась целая семья

25 сентября 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney

Трагедия в Красноярском крае: отравление семьи унесло жизни четверых дете

В Красноярском крае многодетная семья отравилась, поужинав пельменями и курицей, купленными в местном магазине. Четверо детей — 6, 11, 12 и 13 лет — скончались, их родители находятся в больнице в тяжелом состоянии. Рассказали РИА Новости 22 сентября.

Ужин, ставший роковым

В селе Красная Сопка Красноярского края произошла трагическая ситуация. Накануне, 21 сентября, вся семья после ужина покупными пельменями и курицей из местного магазина, почувствовала себя плохо. Утром следующего дня появились симптомы пищевого отравления. Родители немедленно вызвали скорую. Однако, несмотря на помощь, оказанную врачами, состояние шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось. Они скончались в больнице. По сообщению следственного комитета, вскоре скончался третий ребенок. Через некоторое время стало известно, что четвертой жертвой отравления оказалась 12-летняя девочка. Ее смерть наступила в ночь на понедельник, 23 сентября. Их мать, также отравившаяся ужином, находится на девятом месяце беременности.

Следствие и версии отравления

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Все полуфабрикаты и курица были изъяты из сельпо, а также допрошен хозяин магазина. В рамках расследования рассматриваются две ключевые версии: отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, и попадание в пищу опасного для жизни вещества.

По информации ТАСС со ссылкой на региональный СК, проведенная экспертиза показала, что в организме отца и одной из девочек не обнаружено следов инсектицидного средства от мух. Однако, версия об отравлении дихлофосом «Варан» не исключается. В краевой прокуратуре уточнили, что незадолго до трагедии в доме травили насекомых с помощью аэрозоля. Все возможные источники отравления были изъяты из дома семьи для экспертизы.

Врач рассказала, в каких случаях россияне рискуют насмерть отравиться пельменями
Узнать подробнее

Проверка продуктов и магазина

В ходе проверки магазина было установлено, что владелец нарушал ветеринарные требования, а документы на продукты были внесены в базу только 23 сентября. В региональном Россельхознадзоре сообщили, что проследить происхождение продуктов и их безопасность невозможно. Ведомство сообщило о наличии шести партий пельменей общим весом 21 кг, принадлежащих четырем разным компаниям: ООО ТД «Морозко» из Алтайского края, ООО фабрика полуфабрикатов «ВДОВОЛЬ» — Республика Хакасия, ООО «Уральские пельмени» из Челябинской области, ООО «Сибирский гурман» — из Новосибирской.

Россельхознадзор также определил поставщиков куриного мяса, которое могло быть причиной пищевого отравления. К ним относятся: АО «Куриное царство», зарегистрированное в Алтайском крае, ООО «Брянский бройлер», работающее в Брянской области, АО «Приосколье» из Белгородской области, п/ф «Рефтинская» — Свердловская область, «Саянский бройлер» — Иркутская область и ещё один белгородский производитель — «Белгородский бройлер».

«Какие-то маньяки разбрасывают отраву»: в Маршалково массово умирают собаки
Узнать подробнее

Показания отца

Отец отравившейся семьи рассказал, что они с супругой обычно покупали пельмени одной и той же марки в местном магазине «Олимп», но на этот раз решили приобрести другую. Старшая дочь от мяса отказалась, пельменями ужинали все члены семьи. Наутро они почувствовали боль в животе и тошноту. Младшая дочь потеряла сознание, после чего вся семья была доставлена в больницу. Что происходило дальше глава семейства не помнит, так как его состояние стало сильно ухудшаться. Состояние родителей детей, которые скончались от отравления, находятся в больнице в удовлетворительном состоянии, оба в сознании. Когда супругов выпишут из больницы — неизвестно. Также ничего не сообщается про их психологическое состояние.

Как сейчас развиваются события

Следственные органы продолжают свою работу. Проводятся дополнительные экспертизы, чтобы определить конкретную причину смерти детей и выявить отравляющее вещество. В настоящий момент остаются на рассмотрении две главные версии: отравление продуктами питания и попадание в пищу опасного для жизни вещества.

В центре Белгорода задержали мужчину, который хотел отравить военных и устроить взрыв
Узнать подробнее
Читайте также:
Ядовитые луковицы? Собака белгородки отравилась из-за высаженных тюльпановМолодая семья, пенсионеры: в декабре шестеро белгородцев погибли от отравления газомСтали известны новые подробности истории об отравлении белгородских первоклассников
#Евгений Грицков#Происшествия#Пельмени#Мясо птицы#Красноярск#Отравление многодетной семьи
Подпишитесь
Популярное