Четверо детей умерли, мать на девятом месяце — в больнице: чем отравилась целая семья

Отец отравившейся семьи рассказал, что они с супругой обычно покупали пельмени одной и той же марки в местном магазине «Олимп», но на этот раз решили приобрести другую. Старшая дочь от мяса отказалась, пельменями ужинали все члены семьи. Наутро они почувствовали боль в животе и тошноту. Младшая дочь потеряла сознание, после чего вся семья была доставлена в больницу. Что происходило дальше глава семейства не помнит, так как его состояние стало сильно ухудшаться. Состояние родителей детей, которые скончались от отравления, находятся в больнице в удовлетворительном состоянии, оба в сознании. Когда супругов выпишут из больницы — неизвестно. Также ничего не сообщается про их психологическое состояние.