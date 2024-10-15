bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 10:27

Published 15 октября, 10:27

Modified 15 октября, 10:29

Updated 15 октября, 10:29

Стали известны причины массовой гибели пчёл в Белгородской области

Почему в Белгородской области массово гибли пчёлы?

15 октября 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney

Стали известны причины массовой гибели пчёл в Белгородской области

Сюжет
Эксклюзив
Жители региона жалуются на массовую гибель пчёл. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько поступило обращений и что произошло с насекомыми.

Не так давно стало известно, что жители посёлка Пролетарский жалуются на массовую гибель пчёл. Они предполагают, что более десяти пасек в населённом пункте погибли от отравления токсичным веществом, которое используется в сельском хозяйстве и ветеринарии. Глава района пообещал разобраться в проблеме. Подобные обращения поступали и от жителей других районов.

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное управление Россельхознадзора и выяснили, что произошло. В ведомстве отметили, что в текущем году поступило три обращения из Яковлевского округа, Ракитянского и Корочанского районов по факту гибели пчёл в личных подсобных хозяйствах белгородцев, которая наступила предположительно в результате обработки полей пестицидами.

Во время рассмотрения обращений сотрудники ведомства установили, что в одном случае усматривался факт нарушения при применении пестицидов и агрохимикатов во время производства сельскохозяйственной продукции.

В настоящий момент прокуратура Корочанского района совместно со специалистами управления проводит внеплановую проверку в отношении предприятия «Агрохолдинг Ивнянский».

Ещё одно обращение поступило от жителя Яковлевского округа. Он сообщил о гибели пчёл на пасеке. При этом заявитель не предоставил необходимые документы: акт об отравлении пчёл пестицидами и агрохимикатами, составленного на основании комиссионного осмотра пасеки; протоколы лабораторных исследований (пробы пчёл, продуктов пчеловодства), подтверждающих отравление медоносных пчёл пестицидами и агрохимикатами.

Что касается обращения из Ракитянского района, в ведомстве сообщили, что проведение экспертной оценки гибели пчёл в данном случае не относится к их полномочиям.

Белгородцы требуют объяснить загадочную гибель пчёл в приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
Заражённых опасным заболеванием пчёл обнаружили в Белгородской областиВсе пчёлы могут погибнуть: на пасеке под Белгородом ввели карантинПринесёт огромный ущерб: белгородцев предупредили об опасном заболевании пчёл
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Гибель#Эксклюзив#Пестициды#Белгород#Россельхозадзор#Пчёлы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика