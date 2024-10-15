Почему в Белгородской области массово гибли пчёлы?

Posted 15 октября, 10:27
Published 15 октября, 10:27
Modified 15 октября, 10:29
Updated 15 октября, 10:29
Не так давно стало известно, что жители посёлка Пролетарский жалуются на массовую гибель пчёл. Они предполагают, что более десяти пасек в населённом пункте погибли от отравления токсичным веществом, которое используется в сельском хозяйстве и ветеринарии. Глава района пообещал разобраться в проблеме. Подобные обращения поступали и от жителей других районов.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное управление Россельхознадзора и выяснили, что произошло. В ведомстве отметили, что в текущем году поступило три обращения из Яковлевского округа, Ракитянского и Корочанского районов по факту гибели пчёл в личных подсобных хозяйствах белгородцев, которая наступила предположительно в результате обработки полей пестицидами.
Во время рассмотрения обращений сотрудники ведомства установили, что в одном случае усматривался факт нарушения при применении пестицидов и агрохимикатов во время производства сельскохозяйственной продукции.
В настоящий момент прокуратура Корочанского района совместно со специалистами управления проводит внеплановую проверку в отношении предприятия «Агрохолдинг Ивнянский».
Ещё одно обращение поступило от жителя Яковлевского округа. Он сообщил о гибели пчёл на пасеке. При этом заявитель не предоставил необходимые документы: акт об отравлении пчёл пестицидами и агрохимикатами, составленного на основании комиссионного осмотра пасеки; протоколы лабораторных исследований (пробы пчёл, продуктов пчеловодства), подтверждающих отравление медоносных пчёл пестицидами и агрохимикатами.
Что касается обращения из Ракитянского района, в ведомстве сообщили, что проведение экспертной оценки гибели пчёл в данном случае не относится к их полномочиям.