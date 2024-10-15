Почему в Белгородской области массово гибли пчёлы?

Не так давно стало известно, что жители посёлка Пролетарский жалуются на массовую гибель пчёл. Они предполагают, что более десяти пасек в населённом пункте погибли от отравления токсичным веществом, которое используется в сельском хозяйстве и ветеринарии. Глава района пообещал разобраться в проблеме. Подобные обращения поступали и от жителей других районов.