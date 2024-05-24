Все пчёлы могут погибнуть: на пасеке под Белгородом ввели карантин

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
С 21 мая в посёлке Ровеньки в Белгородской области ввели карантин из-за нозематоза пчёл на одной из пасек по улице Кандыбина. Из-за найденного заболевания на пасеке введут ряд ограничительных мероприятий:
Карантин будет действовать неопределённое количество времени. Отмена ограничительных мероприятий произойдёт после соответствующего приказа.
Добавим, что нозематоз пчёл — это болезнь, которая вызывается одноклеточными паразитами и нарушает функции кишечника. Мёд от заражённых пчёл нельзя давать здоровым, иначе это может привести к новому всплеску заболеваний, из-за чего вся пасека может погибнуть.