Все пчёлы могут погибнуть: на пасеке под Белгородом ввели карантин

Добавим, что нозематоз пчёл — это болезнь, которая вызывается одноклеточными паразитами и нарушает функции кишечника. Мёд от заражённых пчёл нельзя давать здоровым, иначе это может привести к новому всплеску заболеваний, из-за чего вся пасека может погибнуть.