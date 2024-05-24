Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Под Белгородом ввели карантин из-за заболевания пчёл

Все пчёлы могут погибнуть: на пасеке под Белгородом ввели карантин

24 мая 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney

Под Белгородом ввели карантин из-за заболевания пчёл

Нозематоз пчёл обнаружили на пасеке в Ровеньском районе, из-за чего ввели ограничительные мероприятия. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте регионального правительства.

С 21 мая в посёлке Ровеньки в Белгородской области ввели карантин из-за нозематоза пчёл на одной из пасек по улице Кандыбина. Из-за найденного заболевания на пасеке введут ряд ограничительных мероприятий:

  • нельзя объединять больных и здоровых пчёл и держать их в одном улье;
  • нельзя вывозить больных пчёл за пределы пасеки;
  • нельзя использовать сот с расплодом и кормом пчёл, которые болеют или имеют соответствующие симптомы.

Карантин будет действовать неопределённое количество времени. Отмена ограничительных мероприятий произойдёт после соответствующего приказа.

Добавим, что нозематоз пчёл — это болезнь, которая вызывается одноклеточными паразитами и нарушает функции кишечника. Мёд от заражённых пчёл нельзя давать здоровым, иначе это может привести к новому всплеску заболеваний, из-за чего вся пасека может погибнуть.

В Белгородской области в городе нашли бешеное животное. Введён карантин
Узнать подробнее
Читайте также:
Причина — акклиматизация: белгородских детей подкосила болезнь в ещё одном регионеБешеное животное нашли в Белгородской области, введён карантинДвухмесячный карантин ввели сразу в трёх районах Белгородской области
#Александра Склярова#Белгородская область#Карантин#Ровеньский район#Белгород#Пасека#Пчёлы
Подпишитесь
«Трудно привыкнуть к тишине»: белгородцы рассказали, как на время уехали от обстрелов
Сегодня, 04:45
Однушки из Белгорода и Старого Оскола попали в топ-10 самого дорогого жилья в ЦФО
Сегодня, 05:30
Мнение эксперта: как возможный запрет квартир-студий отразится на рынке Белгорода
Сегодня, 10:56
Решившим сдавать ЕГЭ белгородцев выделили дополнительные дни для безопасности
Сегодня, 06:38
В белгородском колхозе им. Горина прокомментировали «чистку» состава учредителей
Сегодня, 10:49
В Белгороде «Магнит» и «Пятёрочку» привлекли к ответственности за завышение цен
Сегодня, 07:10
"