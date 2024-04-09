Бешеное животное нашли в Белгородской области, введён карантин

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
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Updated Сегодня, 15:02
В Алексеевском горокруге ввели карантин из-за бешенства. Меры пришлось применить в селе Зварыкино. Ограничения начинают действовать с сегодняшнего дня, 9 апреля.
Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага. 60 дней будут действовать ограничительные мероприятия.
Всего с начала 2024 года выявлено более 10 случаев заражения бешенством на территории Белгородской области. В регионе их чаще всего обнаруживают у собак. Всего за год проверено свыше 60 образцов патологического материала от животных.