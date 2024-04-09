Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Собака

Бешеное животное нашли в Белгородской области, введён карантин

9 апреля 2024, 15:02
Фото: 1MI
Собака
В очаге заражения теперь действует запрет на лечение больных восприимчивых животных, на снятие шкур с их трупов. Также запрещено проведение ярмарок и других мероприятий с участием животных, следует из документа регионального правительства.

В Алексеевском горокруге ввели карантин из-за бешенства. Меры пришлось применить в селе Зварыкино. Ограничения начинают действовать с сегодняшнего дня, 9 апреля.

Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага. 60 дней будут действовать ограничительные мероприятия.

Всего с начала 2024 года выявлено более 10 случаев заражения бешенством на территории Белгородской области. В регионе их чаще всего обнаруживают у собак. Всего за год проверено свыше 60 образцов патологического материала от животных.

Бешенство в Белгородской области выявили у собак, лис и кошки
Узнать подробнее
Читайте также:
Карантин ввели сразу в двух населённых пунктах Белгородской областиКто стал причиной введения карантина в Белгородской области в феврале?
#Белгородская область#Происшествия#Карантин#Бешенство#Новости Белгорода#Белгород#Алексеевский горокруг#Маргарита Водолажская
Подпишитесь
Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО
Сегодня, 13:13
«Не кричит, голос такой». О чём Сергиенко эмоционально общался со свидетелем по делу?
Сегодня, 15:28
«Родители зовут в Таволжанку, потому что там безопаснее»: шебекинцы — о Белгороде
Сегодня, 12:54
Горячие батареи — всё: в Белгороде отключат отопление 10 апреля
Сегодня, 14:11
Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?
Сегодня, 06:53
Дрон-камикадзе атаковал белгородское село, повреждён инфраструктурный объект
Сегодня, 14:32
"