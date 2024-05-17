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В Старом Осколе Белгородской области ввели карантин из-за бешеного животного

В Белгородской области в городе нашли бешеное животное. Введён карантин

17 мая 2024, 09:03
Фото: 1MI

В Старом Осколе Белгородской области ввели карантин из-за бешеного животного

Очаг обнаружили в Старом Осколе. На карантинной территории запрещены лечение больных восприимчивых животных, ввоз и вывоз животных, снятие шкур с них. Постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.

В Старом Осколе обнаружили бешеное животное. В городе на улице Софийской установили карантин, чтобы предотвратить распространение и ликвидировать очаг бешенства. Карантин ввели на 60 дней.

Радиус неблагополучного района составляет 500 м. На карантинной территории запрещено лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, снятие шкур с их трупов, охота. Также на территории не разрешается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных и отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Животные#Карантин#Бешенство#Новости Старого Оскола#Белгород
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