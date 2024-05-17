В Белгородской области в городе нашли бешеное животное. Введён карантин

Радиус неблагополучного района составляет 500 м. На карантинной территории запрещено лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, снятие шкур с их трупов, охота. Также на территории не разрешается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных и отлов диких животных для вывоза в зоопарки.