В Белгородской области в городе нашли бешеное животное. Введён карантин

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В Старом Осколе обнаружили бешеное животное. В городе на улице Софийской установили карантин, чтобы предотвратить распространение и ликвидировать очаг бешенства. Карантин ввели на 60 дней.
Радиус неблагополучного района составляет 500 м. На карантинной территории запрещено лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, снятие шкур с их трупов, охота. Также на территории не разрешается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных и отлов диких животных для вывоза в зоопарки.