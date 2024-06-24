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Posted 24 июня, 08:14

Published 24 июня, 08:14

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Пасека

Заражённых опасным заболеванием пчёл обнаружили в Белгородской области

24 июня 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney
Пасека

В Белгородской области установили карантин из-за заболевания пчёл

На пасеке в селе Алейниково Алексеевского городского округа обнаружили заражённых пчёл. Ветеринары выявили опасное заболевание — нозематоз. Установлен карантин. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте регионального правительства.

На территории пасеки, расположенной в селе Алейниково Алексеевского городского округа Белгородской области, обнаружены заражённые пчёлы.

Во вторник, 25 июня, ветеринарная лаборатория ОГАУ «Межрайонная ветстанция по Алексеевскому и Красненскому районам» провела проверку. По результатам выяснилось, что пчёлы с пасеки, принадлежащей одному из местных жителей, больны нозематозом.

Нозематоз — это тяжёлое заболевание, которое поражает пищеварительную систему пчёл и сильно сокращает их продолжительность жизни и производительность. Оно вызывается одноклеточными паразитами и передаётся от больной пчелы к здоровой. Мёд от заражённых пчёл нельзя давать здоровым пчёлам, чтобы не вызвать новый всплеск заболеваний и не погубить всю пасеку.

С 26 июня на территории пасеки установили карантин и ряд ограничительных мероприятий:

  • нельзя содержать вместе или объединять больных и здоровых пчёл;
  • нельзя вывозить больных пчёл и контактировавший с ними пчеловодный инвентарь за пределы пасеки;
  • нельзя использовать соты с расплодом и кормом пчёл, которые болеют или имеют соответствующие симптомы.

Карантин будет действовать до момента, пока у насекомых не пропадут клинические признаки болезни.

Напомним, недавно заражённых нозематозом пчёл обнаружили и в Ровеньском районе.

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