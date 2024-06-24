Заражённых опасным заболеванием пчёл обнаружили в Белгородской области

Posted 24 июня, 08:14
Published 24 июня, 08:14
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
На территории пасеки, расположенной в селе Алейниково Алексеевского городского округа Белгородской области, обнаружены заражённые пчёлы.
Во вторник, 25 июня, ветеринарная лаборатория ОГАУ «Межрайонная ветстанция по Алексеевскому и Красненскому районам» провела проверку. По результатам выяснилось, что пчёлы с пасеки, принадлежащей одному из местных жителей, больны нозематозом.
Нозематоз — это тяжёлое заболевание, которое поражает пищеварительную систему пчёл и сильно сокращает их продолжительность жизни и производительность. Оно вызывается одноклеточными паразитами и передаётся от больной пчелы к здоровой. Мёд от заражённых пчёл нельзя давать здоровым пчёлам, чтобы не вызвать новый всплеск заболеваний и не погубить всю пасеку.
С 26 июня на территории пасеки установили карантин и ряд ограничительных мероприятий:
Карантин будет действовать до момента, пока у насекомых не пропадут клинические признаки болезни.
Напомним, недавно заражённых нозематозом пчёл обнаружили и в Ровеньском районе.