Заражённых опасным заболеванием пчёл обнаружили в Белгородской области

Нозематоз — это тяжёлое заболевание, которое поражает пищеварительную систему пчёл и сильно сокращает их продолжительность жизни и производительность. Оно вызывается одноклеточными паразитами и передаётся от больной пчелы к здоровой. Мёд от заражённых пчёл нельзя давать здоровым пчёлам, чтобы не вызвать новый всплеск заболеваний и не погубить всю пасеку.