Нижегородская фирма судится с белгородским УФАС из-за госзакупок

Posted 15 октября, 10:54
Published 15 октября, 10:54
Modified 15 октября, 10:54
Updated 15 октября, 10:54
Согласно картотеке дел, фирма «СТК Снаб» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к УФАС России по Белгородской области. Истец попросил признать решение ведомства о внесении его в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений условий контракта незаконным. Также компания обратилось с ходатайством о принятии обеспечительных мер. Речь идёт о приостановлении решения УФАС и запрет вносить его в реестр недобросовестных поставщиков до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления.
В обоснование ходатайства компания указала на то, что в случае исполнения решения УФАС фирма не сможет принимать участие в закупочной деятельности. Также это повлечёт за собой существенные затруднения или невозможность нормального исполнения как уже заключённых контрактов, так и невозможность поставки медицинских изделий по новым закупочным процедурам.
Изучив материалы дела, суд отказал «СТК Снаб» в принятии обеспечительных мер. Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Справка. Согласно данным аналитической системы «Чеkkо», компания «СТК Снаб» работает в Нижнем Новгороде с 2021 года. Отрасль — деятельность по складированию и хранению. Генеральный директор и учредитель — Илья Кирьянов. По итогам 2023 года выручка компании составила 11,7 млн рублей, а чистая прибыль превысила 134 тысячи рублей.