Нижегородская фирма судится с белгородским УФАС из-за госзакупок

Согласно картотеке дел, фирма «СТК Снаб» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к УФАС России по Белгородской области. Истец попросил признать решение ведомства о внесении его в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений условий контракта незаконным. Также компания обратилось с ходатайством о принятии обеспечительных мер. Речь идёт о приостановлении решения УФАС и запрет вносить его в реестр недобросовестных поставщиков до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления.